Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова выступила на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте с докладом о ситуации с подростковой беременностью и охраной репродуктивного здоровья, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, ранняя беременность среди девочек-подростков остаётся одной из приоритетных проблем в сфере здравоохранения и демографического развития. Средний возраст сексуального дебюта среди подростков составляет 16,8 лет. Минимальный возраст начала половой жизни среди респондентов 15-19 лет – 12 лет.

"Уровень беременности и абортов среди подростков остаётся высоким. Ежегодно на учёт по беременности в возрасте с 15 до 17 лет становится порядка 2 755 подростков, эта тенденция сохраняется с 2016 года. При этом, в 2024 году зарегистрировано 22 случая родов среди подростков младше 14 лет и 1 455 случаев - среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет", - привела статистику Альназарова.

Уровень рождаемости в группе 15-17 лет составил 2,8 на 1000 девочек соответствующего возраста.

По словам министра, с 2016 по 2024 годы количество родов среди подростков 15-17 лет сократилось почти вдвое – с 2 745 случаев в 2016 году до 1 445 в 2024 году.

Также наблюдается снижение числа абортов: с 700 случаев в 2016 году до 355 в 2024 году среди девочек 15-17 лет. Однако в среднем ежегодно фиксируется 16 абортов у девочек младше 14 лет.

Для снижения этих показателей Минздрав реализует программу "Аналар саулығы" и утвердил дорожную карту по детской гинекологии на 2023-2025 годы. Особое внимание уделяется повышению доступности контрацепции, просветительской работе и подготовке специалистов.

Одним из ключевых мероприятий стала Неделя репродуктивного здоровья, прошедшая в мае 2025 года. В её рамках было проведено более 3,6 тысячи встреч и лекций, охвачено свыше 350 тысяч человек.

Министр подчеркнула, что эффективное снижение уровня подростковой беременности возможно только при системном взаимодействии всех заинтересованных сторон – медицины, образования, соцзащиты и общественности.