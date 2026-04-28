В Казахстане в 2025 году зафиксирован рост потребления по всем основным группам продуктов питания по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные обследования домашних хозяйств.

Согласно статистике, больше всего традиционно потребляют молоко и молочные продукты - в среднем 237,7 кг на человека в год. Также выросло потребление яиц - до 211,7 штук на человека, хлебопродуктов - до 125,6 кг, мяса - до 84,6 кг, овощей - до 83,4 кг и фруктов - до 82,8 кг.

Незначительный рост отмечен и по другим категориям: сахара и кондитерских изделий, картофеля, масел и жиров, а также рыбы и морепродуктов.

Что едят казахстанцы в месяц

В среднем на одного человека в месяц приходится:

картофель — 3,8 кг

хлеб пшеничный — 2,4 кг

говядина — 2,1 кг

яблоки — 1,6 кг

сахар — 1,5 кг

рис — 1,4 кг

молоко — 1,1 литра

кефир — 1 литр

яйца — 17,6 штук

макароны — 0,9 кг

рыба — 0,8 кг

чай — 0,1 кг

Как считали данные

Показатели рассчитаны на основе выборочного обследования 12 тысяч домашних хозяйств по уровню жизни.

Потребление продуктов определяется как среднее количество, которое приходится на одного члена семьи за определенный период. Для этого общий объем потребленных продуктов делится на число членов домохозяйства.

При расчете по укрупненным группам учитывается перерасчет продуктов в их первичный вид.