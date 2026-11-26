Планы по водным бассейнам Казахстана перестанут быть бумагой. По ним будут решать, где строить водохозяйственные объекты и как делить воду, чтобы не допустить дефицита. Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сказал на круглом столе в Астане.

«Мы должны обеспечить переход от разработки плановых документов к их практическому применению. Бассейновые планы должны стать основой для определения приоритетов развития водохозяйственной инфраструктуры, рационального распределения водных ресурсов и предупреждения рисков вододефицита», – отметил министр.

Казахстан делят на восемь водохозяйственных бассейнов, от Арало-Сырдарьинского на юге до Ертисского на востоке. Для каждого готовят свой план. Почти половина поверхностной воды приходит в страну из соседних государств, поэтому от точного учёта и прогноза здесь зависит многое.

Планирование и цифровизацию в министерстве считают частями одной системы.

«Сегодняшний круглый стол объединяет два взаимосвязанных направления — стратегическое планирование и цифровизацию. Мы рассматриваем их как составные части единой системы управления водными ресурсами», – сказал Нуржигитов.

От цифровых технологий министр ждёт практической отдачи.

«Цифровизация должна давать конкретный результат — точный учёт воды, качественное прогнозирование, своевременное выявление рисков и обоснованное планирование водохозяйственных мероприятий», – подчеркнул он.

На встрече обсуждали развитие Национальной информационной системы водных ресурсов, цифровой мониторинг и прогнозирование, объединение информационных систем и современные технологии в управлении водой.

Круглый стол «Управление водными ресурсами: стратегия и цифровая трансформация» собрал депутатов, министерства и международных партнёров. В нём участвовали посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич, заместитель главы дипломатической миссии Нидерландов Мартин ван Бюрен, депутаты Курултая Айжан Скакова, Арман Хайруллин и Шынасыл Ерназар.

Свои позиции представили министерства сельского хозяйства и энергетики, Евразийский банк развития, корпорация PowerChina, Французское агентство развития, научное сообщество и технологические компании. Говорили о государственных приоритетах водной политики, бассейновых планах, водохозяйственной инфраструктуре и инвестициях в отрасль.

Участники обменялись меморандумами о сотрудничестве в управлении водными ресурсами.

Встречу организовали Информационно-аналитический центр водных ресурсов, Представительство ЕС в Казахстане и Германское общество по международному сотрудничеству GIZ при содействии Chevron и Caravan of Knowledge.