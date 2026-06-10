"Каждый ощущает инфляцию по-своему": глава Нацбанка о росте цен в Казахстане

Ощущение инфляции у разных категорий граждан может существенно отличаться от официальных показателей, поскольку структура расходов населения неодинакова. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, официальная инфляция рассчитывается на основе единой методологии и отражает среднюю ситуацию по стране, однако в реальной жизни граждане сталкиваются с разными уровнями роста цен.

"Мы большая страна. У нас есть западные регионы, восточные регионы, северные, центральные. Есть сельскохозяйственные регионы, есть промышленные. Поэтому у каждого региона и у каждой группы граждан своя инфляция", – отметил Сулейменов.

Глава Нацбанка привел в пример пенсионеров и студентов, чьи потребительские корзины существенно отличаются.

"У студента и пенсионера инфляция будет своя. Потому что, пенсионер значительную часть пенсии тратит на лекарства и медицинское обеспечение. Студент больше пользуется транспортом, ведет другой образ жизни. Поэтому составляющие расходов разные, а значит и ощущение инфляции разное", – пояснил он.

По словам Сулейменова, именно поэтому многие граждане считают, что рост цен в их личных расходах выше официальных данных.

"Каждый из нас по-своему ощущает инфляцию, потому что мы живем в разных регионах и по-разному тратим свои деньги", – сказал председатель Нацбанка.

При этом он подчеркнул, что официальный уровень инфляции определяется не Национальным банком, а Бюро национальной статистики на основе утвержденной методологии.

"За определение инфляции отвечает Бюро национальной статистики. У них есть своя методология, свои оценщики, сборщики данных и точки, откуда они собирают цифры", – отметил Сулейменов.

Он добавил, что вопросы, связанные с расчетом официального показателя инфляции, следует адресовать профильному статистическому ведомству.