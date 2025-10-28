Биологически активные добавки к пище (БАД) становятся все более популярными, однако их оборот строго регулируется законом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

БАД представляют собой природные или идентичные природным вещества, а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления с пищей или введения в состав продуктов. Требования к безопасности и маркировке таких добавок установлены техническими регламентами Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки". Эти изделия относятся к специализированной пищевой продукции и подлежат государственной регистрации, а их продажа возможна только после подтверждения соответствия требованиям и внесения сведений в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического союза.

Государственный контроль за оборотом БАД осуществляется через контрольные закупки с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы. В случае выявления нарушений применяются меры реагирования, включая изъятие и отзыв продукции. Так, за текущий год исследовано 201 проба БАД, из которых 40, или 20%, признаны несоответствующими стандартам. Большинство нарушений касались маркировки — 80%, а 20% — микробиологических показателей.

С 2023 года действует профилактический контроль без посещения объектов, основанный на мониторинге рекламы БАД в СМИ и интернете. За девять месяцев 2025 года проверено 3448 рекламораспространителей, включая 3181 интернет-ресурс. Нарушения выявлены в 838 профилях, которые реализовывали БАД без свидетельства о государственной регистрации. По результатам мониторинга направлено 358 писем с рекомендацией удалить незаконную рекламу, а компания "Meta" удалила девять страниц Instagram.

Для повышения прозрачности оборота и снижения количества контрафактных БАД на рынке Комитет запустил пилотный проект по маркировке добавок средствами идентификации. Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать БАД только в аптеках, аптечных пунктах и специализированных магазинах, требуя наличие свидетельства о государственной регистрации. Покупка добавок без подтверждающих документов может представлять угрозу здоровью.