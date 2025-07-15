Бюро национальной статистики опубликовало результаты ежегодного обследования по потреблению табака среди взрослого населения Казахстана. Согласно данным за январь 2025 года, курит 17,5% граждан в возрасте от 15 лет и старше, передает BAQ.KZ.

Это меньше, чем в 2024 году, когда доля курящих составляла 20,7%. Обследование охватило 12 000 домохозяйств во всех регионах страны, включая города Астана, Алматы и Шымкент.

Основные выводы:

В сельской местности табак потребляют 19,1% населения,

В городской — 16,7%,

Среди курящих: мужчины — 34%, женщины — 5%,

93,8% курят промышленно произведённые сигареты.

Обследование проводится в рамках методологии ВОЗ (GATS — Global Adult Tobacco Survey) с 2020 года и позволяет отслеживать тенденции табакокурения, что особенно важно для формирования государственной политики в области здравоохранения.