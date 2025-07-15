Каждый пятый казахстанец старше 15 лет — курит
Опубликованы данные по табакокурению в РК.
Сегодня, 16:55
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Сегодня, 16:55Сегодня, 16:55
49Фото: Unsplash
Бюро национальной статистики опубликовало результаты ежегодного обследования по потреблению табака среди взрослого населения Казахстана. Согласно данным за январь 2025 года, курит 17,5% граждан в возрасте от 15 лет и старше, передает BAQ.KZ.
Это меньше, чем в 2024 году, когда доля курящих составляла 20,7%. Обследование охватило 12 000 домохозяйств во всех регионах страны, включая города Астана, Алматы и Шымкент.
Основные выводы:
- В сельской местности табак потребляют 19,1% населения,
- В городской — 16,7%,
- Среди курящих: мужчины — 34%, женщины — 5%,
- 93,8% курят промышленно произведённые сигареты.
Обследование проводится в рамках методологии ВОЗ (GATS — Global Adult Tobacco Survey) с 2020 года и позволяет отслеживать тенденции табакокурения, что особенно важно для формирования государственной политики в области здравоохранения.
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