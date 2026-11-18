Из 2 911 полигонов для отходов в Казахстане экологическим и санитарным требованиям отвечают только 577, или 19,8%. Такие данные прозвучали на заседании Экологической комиссии Қазақстан Халық Кеңесі, где обсуждали, как наладить сбор, вывоз и переработку мусора.

В 2025 году в стране образовалось около 5 млн тонн твердых бытовых отходов. Переработали и утилизировали 1,5 млн тонн, это 30,7%.

По словам руководителя комиссии Ерлана Нысанбаева, даже те полигоны, что соответствуют требованиям, нужно дополнительно проверить вместе с госорганами и акиматами. Больше всего беспокоят села, где мусор плохо собирают и вывозят, и стихийные свалки, которые растут в основном из-за строительного мусора.

Отдельно Ерлан Нысанбаев запросил у представителей Атырауской области данные о местном полигоне. По его словам, он горит чуть ли не каждый год и требует срочных мер. Акиматы и профильные ведомства он призвал активнее работать вместе и подключать специальные проекты, чтобы выполнить задачи, поставленные Президентом.

Заводы ждут сырья

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, из 71 одобренного проекта по переработке отходов профинансировали 34, а 12 уже работают.

Остальным заводам мешают проблемы с финансированием, раздельным сбором, бесперебойными поставками сырья и сбытом готовой продукции. Регионы участвуют в этой работе неравномерно, поэтому для городов и сел планируют разный подход.

Мусор под цифровым контролем

В Астане работает пилотная информационная система, которая следит за тем, как вывозят и перерабатывают отходы. Чтобы распространить ее на другие города, эксперты предлагают обязать мусоровывозящие компании по закону передавать в систему маршруты спецтехники и объемы вывезенного и отсортированного сырья.

Основатель проекта ECO Network Евгений Мухамеджанов считает, что без постоянной работы с жителями раздельный сбор не заработает. Его инициатива, которая начиналась в Алматы, за восемь лет охватила 10 городов Казахстана и выросла из разовых акций в систему экологического просвещения.

В заседании участвовали представители министерства, Фонда развития промышленности, Ассоциации переработчиков вторичного сырья Казахстана и ассоциации ECOJER. О проблемах своих регионов рассказали акиматы Костанайской, Атырауской областей и области Жетысу.

По итогам заседания члены комиссии вместе с акиматами и экологическими объединениями до 20 ноября подготовят предложения, как изменить систему управления отходами и законодательство. Их рассмотрят на расширенном заседании Комитета по региональному развитию и местному самоуправлению Қазақстан Халық Кеңесі.