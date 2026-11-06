Каждый пятый не сдал тест: как проходит аттестация руководителей

Почти полсотни руководителей и заместителей роддомов, детских стационаров и станций скорой помощи не смогли набрать проходной балл на аттестации. Больше всего неудачных результатов в трех областях, а в Астане и Павлодарской области тест сдали все.

Первый этап аттестации, тестирование, идет с 14 октября. На 2 ноября 2026 года его прошли 235 человек из 15 регионов, это 72,1% от всех, кто подлежит проверке.

По предварительным результатам, 188 участников, или 80%, тест сдали. Еще 47 человек, или 20%, необходимого количества баллов не набрали, среди них 25 руководителей и 22 заместителя. Кроме того, 27 человек на тестирование не явились.

Больше всего отрицательных результатов в Акмолинской, Мангистауской и Костанайской областях. На эти три региона приходится 55,3% всех, кто не набрал проходной балл.

В министерстве подчеркивают, что от решений руководителей зависят организация работы больниц, внутренние процессы и то, насколько своевременно пациенты получают помощь. Поэтому проверка их компетентности напрямую влияет на качество и безопасность медицины.

Аттестация касается только руководителей и заместителей роддомов, детских стационаров и станций скорой помощи.

По правилам аттестации на профессиональную компетентность, не сдавших тест не допускают к собеседованию. Повторно пройти аттестацию они смогут через шесть месяцев.

Это промежуточные данные первого этапа, а не окончательные итоги. Тестирование продлится до конца декабря 2026 года.