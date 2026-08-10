Несмотря на индексацию пенсий, часть пожилых казахстанцев сталкивается с финансовыми ограничениями. Они касаются не только крупных расходов, но и покупки одежды, мебели, отдыха и возможности справиться с неожиданными тратами. Данные выборочного обследования качества жизни населения за 2026 год приводит Ranking.

На что не хватает денег

По данным исследования Бюро национальной статистики, 96,9% пожилых людей могут оплачивать отопление и поддерживать тепло в доме. Однако у 3,1% респондентов с этим возникают финансовые сложности.

Большинство пенсионеров также могут регулярно покупать продукты с мясом, рыбой, курицей или равноценной вегетарианской пищей. Однако 5,1% опрошенных не могут позволить себе такую еду хотя бы раз в два дня.

По оценке авторов исследования, речь может идти более чем о 129 тысячах пожилых казахстанцев.

Мебель и одежда тоже становятся проблемой

Около 21,6% пенсионеров не могут при необходимости купить новую мебель – например, кровать, стол или кресло – из-за нехватки средств.

Кроме того, примерно каждый десятый опрошенный не располагает достаточными средствами, чтобы приобрести две пары подходящей обуви на сезон.

Еще 3,6% пожилых людей не могут позволить себе заменить изношенную одежду и обувь на новую.

Что будет при непредвиденных расходах

Одной из наиболее заметных проблем стала возможность справиться с неожиданными расходами.

21% пенсионеров не могут самостоятельно покрыть непредвиденные расходы в размере 30-40 тысяч тенге без займа или помощи со стороны.

Это означает, что даже при возможности оплачивать основные ежедневные расходы внезапная трата может стать серьезной финансовой нагрузкой для семьи.

Могут ли пенсионеры позволить себе отдых

Финансовые ограничения затрагивают и досуг.

Согласно результатам исследования, 30,4% пожилых респондентов не могут позволить себе недельный отдых вне дома.

Еще 11,9% не имеют возможности регулярно посещать кино, концерты или спортивные мероприятия.

При этом 80,4% опрошенных могут хотя бы раз в месяц встретиться с друзьями или родственниками за совместным обедом. У 6,3% такой возможности нет именно из-за нехватки денег.

Какой доход считают достаточным пенсионеры

Исследование также показало, какой ежемесячный доход на одного члена семьи пожилые люди считают необходимым, чтобы не чувствовать себя малообеспеченными.

Менее 260 тысяч тенге считают достаточным доходом 23,8% опрошенных.

Наиболее популярным оказался диапазон 260–320 тысяч тенге – его назвали 34,3% пенсионеров.

Еще 14% считают достаточным доход от 320 до 400 тысяч тенге, а 14,3% – от 400 до 500 тысяч тенге.

Эти показатели заметно выше среднего размера пенсионных выплат.

Насколько пенсионеры довольны своей жизнью

Несмотря на финансовые ограничения, в целом пожилые казахстанцы достаточно позитивно оценивают качество своей жизни.

Средняя оценка удовлетворенности жизнью среди пенсионеров составила 7,5 балла из 10.

Условия жизни они оценили в среднем на 7,6 балла, качество жилья – также на 7,6 балла.

При этом ниже оцениваются здоровье и возможность самостоятельно улучшить жилищные условия. Состояние своего здоровья пенсионеры оценили на 6,7 балла, а возможность улучшить жилищные условия – на 5,6 балла.

В то же время высокие оценки получили наличие свободного времени и моральная поддержка – по 8 баллов.

Чем пенсионеры недовольны больше всего

Несмотря на существующие ограничения, доля тех, кто полностью недоволен своей жизнью, остается небольшой.

Своей жизнью в целом недовольны 0,4% опрошенных пенсионеров, экономическим положением семьи – 0,6%, а состоянием здоровья – 4,6%.

Больше вопросов вызывает возможность самостоятельно улучшить жилищные условия. Не удовлетворены этой возможностью 18,5% пожилых респондентов.

Кроме того, 10,4% опрошенных не удовлетворены качеством питьевой воды, а 8,1% – чистотой воздуха.

В целом исследование показывает, что для пожилых казахстанцев основными финансовыми трудностями остаются крупные покупки, отдых, непредвиденные расходы и возможность самостоятельно улучшить жилищные условия.