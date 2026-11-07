Каждый пятый руководитель медорганизации в Казахстане провалил аттестацию

В Казахстане 47 руководителей и заместителей медицинских организаций не набрали проходной балл на аттестационном тестировании. Это 20% от числа участников, прошедших проверку по состоянию на 2 ноября 2026 года. Всего тестирование прошли 235 человек из 15 регионов.

Успешный результат показали 188 участников, ещё 47 не справились с заданиями. Среди них — 25 руководителей и 22 заместителя. При этом 27 человек на тестирование не явились. Больше всего отрицательных результатов зафиксировали в Акмолинской, Мангистауской и Костанайской областях. На эти регионы приходится 55,3% участников, не набравших проходной балл.

В Астане и Павлодарской области все участники успешно прошли тестирование. Аттестация касается руководителей и заместителей организаций родовспоможения, детских стационаров и станций скорой медицинской помощи. Первый этап проверки начался 14 октября.

Участники, получившие отрицательный результат, не допускаются к собеседованию и смогут пройти повторную аттестацию только через шесть месяцев. Тестирование продолжится до конца декабря 2026 года. В ведомстве подчёркивают, что опубликованные показатели являются промежуточными результатами.