Каждый шестой наказ избирателей партии «Әділет» оказался о дорогах

Из более чем 7 тысяч обращений, поступивших в партию «Әділет» за последние три месяца, 1173 касаются дорог. В 14 регионах эта тема вышла на первое место, и с нее начал работу Комитет партийного контроля.

Люди жаловались на разбитые трассы, затянувшийся ремонт, отсутствие нормальных дорог в отдаленных селах и покрытие, которое разрушается раньше срока. На первом заседании Комитета разбирали обращения жителей Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей и областей Жетысу, Улытау и Абай.

Руководитель рабочей группы Комитета, депутат Курултая Ербол Данагулов привел данные о качестве работ. Около трети проверенных проб дорожных материалов не соответствовали требованиям. Местные исполнительные органы приняли почти 1,5 тысячи объектов, на которых позже нашли нарушения.

В Таразе по подписанным актам выплатили более 250 млн теңге за ремонт, который фактически еще не начинался.

О качестве дорог Глава государства прямо говорил в Послании народу Казахстана.

«Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются», – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

На заседании говорили и о безопасности. Каждое пятое ДТП связано с недостатками дорожной инфраструктуры, а защитными сооружениями оборудовано лишь около 10% участков, где бывают снежные заносы.

Отдельно обсудили проблемные участки. Это дорога возле села Архарлы в области Жетысу, затянувшийся ремонт трассы Атырау – Уральск, дорога к месторождению Карачаганак в Западно-Казахстанской области и участок Агадырь – Мойынты в Карагандинской области. Подняли вопрос асфальтирования сельских дорог в Северо-Казахстанской области.

На коридоре «Западная Европа – Западный Китай» в Туркестанской области отремонтировали 22 километра. Работы на оставшихся 34 километрах запланированы на следующий строительный сезон.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров сообщил, что сейчас готовится строительство участка Кокшетау – Петропавловск, работы должны начаться в 2027 году. До конца 2027 года планируют завершить модернизацию 37 автомобильных пунктов пропуска.

Председатель Комитета партийного контроля, депутат Курултая Марат Кожаев связал работу Комитета с инициативой «Народная стройка» из Послания. По его словам, партия будет следить за качеством работ, сроками и целевым расходованием бюджетных денег.

«Партия «Әділет» уделяет внимание каждому обращению граждан. Для нас принципиально важно добиваться решения поднятых вопросов», – заявил Марат Кожаев.

Если нарушения подтвердятся, партия готова идти к силовикам.

«В случае выявления нарушений мы намерены обращаться в компетентные правоохранительные органы для принятия мер в рамках их полномочий», – подчеркнул председатель Комитета.

Заместитель председателя партии «Әділет» Ержан Жилкибаев сообщил, что Комитет будет выезжать на проблемные участки, работать с ведомствами и следить, как устраняют недостатки.

«Мы будем опираться на концепцию «Адал азамат» и принцип «Закон и порядок», – заключил Ержан Жилкибаев.

По итогам заседания Комитет принял за основу проект постановления. Он предусматривает мониторинг проблемных дорог, контроль за устранением нарушений, найденных государственным аудитом, и за гарантийными обязательствами подрядчиков. В документ решили добавить вопрос содержания придорожных лесонасаждений в рамках инициативы «Таза Қазақстан».

Сообщить о проблеме жители могут через цифровую платформу Adilet.365 и единый контакт-центр 1490. На время выборов в маслихаты на сайте партии открыт раздел «Наказы депутатам маслихатов». Регистрация и ЭЦП не нужны, заполнение формы занимает около трех минут. Наказы передают в региональные штабы, их учтут при подготовке повестки кандидатов партии в маслихатах.

Оставить наказ можно по ссылке https://adilet-partiyasy.kz/ru/reception/nakazy.