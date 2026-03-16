Многие казахстанцы недостаточно осведомлены о ключевых экономических решениях, связанных с налоговой реформой. К таким выводам пришли авторы опроса DEMOSCOPE, проведенного в феврале 2026 года, передает BAQ.kz.

Исследование Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE при Международном центре журналистики MediaNet показало, что уровень информированности граждан о ряде экономических мер остается довольно низким.

В частности, о введенном ранее моратории на повышение коммунальных тарифов хорошо знают лишь 9% участников опроса.

Еще 21,7% респондентов слышали о нем, но не знают подробностей, а 67,9% заявили, что вообще ничего не слышали о таком решении.

«Так вот, опрос DEMOSCOPE показал, что только 9% хорошо осведомлены о моратории, а 21,7% что-то слышали, но без подробностей. Большинство же участников опроса — 67,9% — пребывают в неведении и впервые слышат о моратории и его завершении», — говорится в результатах исследования.

При этом мораторий должен завершиться 31 марта 2026 года, после чего возможны изменения тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, часть граждан призналась, что плохо ориентируется и в самих налоговых изменениях. Так, 11,4% опрошенных сообщили, что вообще ничего не слышали о новом Налоговом кодексе, вступившем в силу 1 января 2026 года, а 16,2% считают новые правила сложными для понимания.

Опрос проводился с 5 по 15 февраля 2026 года среди 1100 жителей Казахстана старше 18 лет.