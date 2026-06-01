Каждый третий казахстанец — ребенок: какие возможности государство создает для нового поколения

Сегодня в Казахстане проживает более 6,9 миллиона детей - это почти треть населения страны. За последние десять лет их число увеличилось примерно на 1,5 миллиона. В ответ на демографический рост государство запускает новые программы поддержки, расширяет меры социальной защиты, развивает образование и усиливает систему безопасности детей. Накануне Международного дня защиты детей корреспондент BAQ.KZ рассказывает, какие возможности сегодня создаются для подрастающего поколения.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане сегодня проживают 6 902 492 ребенка. Это около трети всего населения страны.

Рост числа детей требует не только расширения социальной поддержки, но и создания единой системы защиты их прав и интересов. Именно поэтому в этом году была принята Концепция "Дети Казахстана" на 2026–2030 годы.

Документ впервые объединил в единую систему все государственные программы и меры, связанные с образованием, здравоохранением, социальной защитой и безопасностью детей. Главная цель концепции - создать условия для всестороннего развития каждого ребенка и обеспечить эффективную защиту его прав.

Деньги из Нацфонда для каждого ребенка

Одним из ключевых проектов поддержки детей стала программа "Нацфонд - детям".

В рамках инициативы 50% инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно распределяется между детьми Казахстана. Если в 2024 году на счет каждого ребенка было начислено 100,52 доллара США, то в 2026 году эта сумма выросла до 130,71 доллара.

В этом году участниками программы стали более 6,9 миллиона детей, а общий объем начислений превысил 900 миллионов долларов.

Накопленные средства можно будет использовать после достижения совершеннолетия - на оплату образования или улучшение жилищных условий.

Параллельно государство реализует добровольную накопительную программу "Келешек", которая также помогает семьям готовиться к будущим расходам на обучение или приобретение жилья.

Бесплатное питание и новые школы

Серьезные изменения происходят и в системе образования.

Сегодня бесплатным горячим питанием обеспечены 1,7 миллиона школьников - это все ученики начальных классов и дети из социально уязвимых категорий.

С 2025 года в школах действует новый стандарт питания с усиленными требованиями к безопасности и качеству продуктов.

Продолжается развитие инклюзивного образования. Более 90% школ уже создали условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Для сокращения разрыва между городскими и сельскими школами в рамках национального проекта "Келешек мектептері" введено в эксплуатацию 217 новых школ.

Особое внимание уделяется воспитательной работе. В школах действует программа "Адал азамат", направленная на формирование у детей таких ценностей, как честность, трудолюбие, уважение к закону, патриотизм и ответственность.

Государство делает ставку не только на академическое образование, но и на развитие творческого и интеллектуального потенциала детей.

По всей стране расширяется сеть кружков, спортивных секций и центров дополнительного образования. Это позволяет детям раскрывать способности, заниматься спортом, творчеством и научными проектами.

Как защищают права детей

За последние годы в Казахстане значительно усилилась законодательная база в сфере защиты детей.

По поручению Главы государства приняты десять законов, направленных на укрепление системы защиты прав несовершеннолетних.

В стране действует принцип нулевой терпимости к насилию, а ответственность за преступления против детей существенно ужесточена.

Только в 2025 году были введены дополнительные меры административной ответственности за нарушения прав детей, уточнены полномочия региональных органов защиты детства и усилены требования к опекунам и попечителям.

Все школы страны подключены к программе "Уроки безопасности" и системе экстренной помощи QR-111.

Буллинг остается вызовом

Одной из наиболее актуальных проблем остается школьная травля и кибербуллинг.

Для профилактики подобных случаев реализуется программа "ДосболLIKE", которая уже охватила около 70 тысяч школьников.

Для педагогов и специалистов разработано специальное методическое пособие по реагированию на случаи буллинга.

По словам психолога Айгуль Аскаркызы, важнейшую роль играет формирование у ребенка уверенности в себе.

"Чтобы ребенок не стал жертвой буллинга, необходимо развивать его уверенность, чувство ответственности и интерес к саморазвитию. Важно вовлекать детей в чтение, спорт, путешествия и другие полезные занятия", - считает специалист.

Во всех регионах страны работают управления по защите прав детей. Кроме того, расширены полномочия уполномоченных по правам ребенка.

Теперь они получили право беспрепятственно посещать любые учреждения, где находятся несовершеннолетние, включая закрытые организации. Это позволит оперативнее реагировать на случаи насилия, жестокого обращения и буллинга.

Почему важна цифровая безопасность

Современное детство невозможно представить без интернета и смартфонов. Однако специалисты предупреждают и о рисках.

По мнению психологов, чрезмерное увлечение гаджетами может привести к снижению концентрации внимания, эмоциональной нестабильности и потере интереса к реальной жизни.

"Родителям важно следить за тем, чтобы ребенок был активен не только в виртуальном пространстве, но и в реальном мире", - отмечает Айгуль Аскаркызы.

Все больше детей обращаются за психологической помощью

Для поддержки детей и родителей во всех регионах Казахстана работают Центры психологической поддержки.

В 2025 году их услугами воспользовались 38 тысяч детей.

Только за первый квартал 2026 года профессиональную помощь получили 6 333 ребенка и 3 421 родитель.

Специалисты напоминают, что основы личности формируются в возрасте от трех до семи лет, поэтому эмоциональное благополучие ребенка в этот период имеет решающее значение для его будущего.

Есть ли разница между детьми города и села?

Эксперты считают, что существенных различий в психологии городских и сельских детей нет.

Однако жители крупных городов имеют более широкий доступ к музеям, творческим центрам, кружкам и дополнительным образовательным программам.

Вместе с тем сельские дети часто раньше начинают участвовать в труде, что способствует развитию ответственности, самостоятельности и психологической устойчивости.

Детских домов становится меньше

Казахстан продолжает развивать семейные формы воспитания детей.

Сегодня в стране зарегистрировано 20 178 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 16 294 ребенка воспитываются в казахстанских семьях.

Ежегодно более тысячи детей находят новый дом.

Благодаря этому за последние десять лет число воспитанников детских домов сократилось почти вдвое - с 7 тысяч до 3,8 тысячи человек.

Усиливается работа органов опеки

Государство также укрепляет систему опеки и попечительства.

Если несколько лет назад в этой сфере работали 303 специалиста, то сегодня их число увеличилось до 1 029 человек.

Это позволяет эффективнее контролировать соблюдение прав детей и оказывать своевременную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Летний отдых для 3,2 миллиона детей

Особое внимание уделяется организации летнего отдыха.

По данным Министерства просвещения, этим летом по всей стране будут работать 11 135 оздоровительных и досуговых объектов.

Планируется, что различными программами отдыха и оздоровления будут охвачены 3,2 миллиона детей.

Более 44 тысяч школьников проведут каникулы в круглогодичных оздоровительных центрах, около 168 тысяч детей отдохнут в сезонных лагерях.

Еще почти три миллиона учащихся смогут посещать пришкольные и внешкольные площадки с образовательными, спортивными и развлекательными программами.

Наиболее высокий уровень охвата летним отдыхом отмечается в Павлодарской, Кызылординской, Абайской и Актюбинской областях, а также в Астане и Алматы.

Безопасность остается главным приоритетом

Во время летних каникул особое внимание уделяется безопасности детей, прежде всего на воде.

По данным МЧС, в стране работают 50 спасательных станций и 169 мобильных спасательных постов.

С начала года спасатели обучили плаванию более 8 тысяч детей и провели масштабную разъяснительную работу по правилам поведения на воде.

За последние годы Казахстан значительно усилил меры поддержки детей - от финансовых накоплений и качественного образования до защиты прав и обеспечения безопасности. Рост детского населения требует новых решений и инвестиций в будущее. Поэтому поддержка детей и создание условий для их полноценного развития остаются одним из главных приоритетов государственной политики страны.