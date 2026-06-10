Каждый третий поезд отменен: Францию охватила железнодорожная забастовка

Во Франции началась масштабная забастовка сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), из-за которой отменяется около трети поездов. Наиболее серьезные перебои затронули регион Иль-де-Франс, где расположена столица страны, сообщает Le Parisien.

По данным Национальной компании французских железных дорог, в среднем отменен каждый третий рейс, предусмотренный расписанием. Пассажирам предлагают вернуть деньги за билеты или переоформить их на другие поезда.

Наиболее сложная ситуация сложилась в регионе Иль-де-Франс, где движение поездов на большинстве линий оказалось существенно ограничено. Перебои также затронули региональное железнодорожное сообщение.

В компании рекомендуют пассажирам заранее проверять актуальное расписание, поскольку ситуация может меняться в течение дня.

Чего требуют железнодорожники

Организаторами акции протеста выступили четыре крупнейших профсоюза страны: Sud-Rail, Unsa, CGT и CFDT.

Работники железнодорожной отрасли выступают против реструктуризации компании и требуют повышения заработной платы. По мнению профсоюзов, текущий уровень доходов не компенсирует рост цен и инфляцию.

Руководство SNCF и представители профсоюзов должны встретиться за столом переговоров 23 июня.

Однако участники забастовки настаивают на более раннем начале диалога, предупреждая, что без компромисса протесты могут продолжиться и привести к новым перебоям в работе железнодорожного транспорта.