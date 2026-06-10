Каждый третий поезд отменен: Францию охватила железнодорожная забастовка
Профсоюзы требуют повышения зарплат и выступают против реформ в отрасли
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Во Франции началась масштабная забастовка сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), из-за которой отменяется около трети поездов. Наиболее серьезные перебои затронули регион Иль-де-Франс, где расположена столица страны, сообщает Le Parisien.
По данным Национальной компании французских железных дорог, в среднем отменен каждый третий рейс, предусмотренный расписанием. Пассажирам предлагают вернуть деньги за билеты или переоформить их на другие поезда.
Наиболее сложная ситуация сложилась в регионе Иль-де-Франс, где движение поездов на большинстве линий оказалось существенно ограничено. Перебои также затронули региональное железнодорожное сообщение.
В компании рекомендуют пассажирам заранее проверять актуальное расписание, поскольку ситуация может меняться в течение дня.
Чего требуют железнодорожники
Организаторами акции протеста выступили четыре крупнейших профсоюза страны: Sud-Rail, Unsa, CGT и CFDT.
Работники железнодорожной отрасли выступают против реструктуризации компании и требуют повышения заработной платы. По мнению профсоюзов, текущий уровень доходов не компенсирует рост цен и инфляцию.
Руководство SNCF и представители профсоюзов должны встретиться за столом переговоров 23 июня.
Однако участники забастовки настаивают на более раннем начале диалога, предупреждая, что без компромисса протесты могут продолжиться и привести к новым перебоям в работе железнодорожного транспорта.
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