С момента старта январского ЕНТ-2026 тестирование прошли около 139 тысяч абитуриентов. Из них 76% сдавали экзамен на казахском языке, 24% — на русском и 86 человек — на английском языке.

По итогам первых двух недель 69% участников преодолели пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 64 балла, максимальный — 138 баллов.

Особое внимание организаторы уделяют созданию условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В январском ЕНТ приняли участие 328 абитуриентов с ООП.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время экзамена. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За три недели проведения тестирования выявлено 244 нарушения правил. 152 абитуриента были отстранены за попытку пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы. Еще 92 человека удалены из аудиторий за нарушение правил во время экзамена, их результаты аннулированы. Фактов выявления подставных лиц не зафиксировано.

После завершения ЕНТ-2026 будет проведён анализ видеозаписей до 31 октября. В случае выявления нарушений результаты тестирования будут аннулированы.

Всего на участие в январском ЕНТ-2026 подано около 187 тысяч заявлений.