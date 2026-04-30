"Каждый второй день - грязный воздух". В Алматы усиливают мониторинг воздуха

В Алматы почти каждый второй день фиксируется загрязнённый воздух, передает BAQ.kz.

О результатах общественного мониторинга сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По словам директора Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебековой, за первые четыре месяца 2026 года в городе зафиксировано 52 дня с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Лишь 19 дней были признаны чистыми.

Средняя концентрация мелких частиц PM2.5 составила 44,5 мкг/м³, что превышает рекомендуемые значения.

"Это почти каждый второй день с загрязнённым воздухом", - отметила спикер.

В рамках мониторинга в Алматы установлено 170 датчиков качества воздуха, данные которых доступны в режиме реального времени.

В планах - установка ещё 30 газовых датчиков и проведение мобильных замеров на дорогах.

Отдельное внимание уделяется автотранспорту.

По данным исследований, концентрация диоксида азота регулярно превышает нормы.

Около 55% автомобилей в городе старше 10 лет, при этом машины низких экологических классов дают до 80% выбросов.

Существенный вклад в загрязнение вносит грузовой транспорт.

Несмотря на то, что его доля составляет около 3% пробега, он обеспечивает до 64% выбросов твёрдых частиц.

"Один грузовик по уровню выбросов сопоставим примерно с 20 легковыми автомобилями", - говорится в сообщении.

В ходе брифинга также подчеркнули необходимость комплексного подхода к решению проблемы.

Как отметила Жулдыз Саулебекова, в Алматы прошёл экспертный семинар с участием специалистов из Китая, которые поделились опытом снижения загрязнения.

По её словам, эффективной является модель "один город - одна стратегия", основанная на анализе реальных источников загрязнения.

В числе ключевых мер называются:

переход на более чистые источники энергии

снижение выбросов транспорта, особенно грузового

развитие системы мониторинга

внедрение зон с низким уровнем выбросов

"Этот опыт будет обобщён и представлен в виде рекомендаций для города", - отметила она.

Проблема загрязнения воздуха остаётся одной из ключевых для Алматы. В последние годы в городе усиливают мониторинг и обсуждают меры по снижению выбросов.