Каждый второй казахстанец следит за политикой: что еще показал опрос

Больше половины казахстанцев интересуются общественно-политической жизнью страны, а тех, кто верит, что может на нее влиять, больше, чем скептиков. Такие данные приводит бюро мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE.

Опрос «Оценка политического участия граждан Казахстана» провели с 5 по 27 октября 2026 года. Проект реализует Международный центр журналистики MediaNet вместе с исследовательским центром Paperlab при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра.

За общественными и политическими событиями следят 52,4% казахстанцев. 48,2% уверены, что у граждан есть реальная возможность влиять на политику страны. Из них 26,8% убеждены в этом полностью, а 21,4% скорее уверены. Не верят в такую возможность 44,7%.

Как казахстанцы участвовали в общественной жизни за последний год:

голосовали на выборах и референдумах 44,7%;

обращались в госорганы, в том числе через портал eOtinish, 9,6%;

подписывали петиции на ePetition 2,8%;

обращались к власти через СМИ и соцсети 2,2%.

Самой активной оказалась молодежь. Среди казахстанцев от 18 до 29 лет 54,2% готовы предпринять гражданские действия, если решение государства затронет их жизнь. С возрастом готовность снижается, в группе 30–39 лет таких 47,6%, а среди людей старше 60 лет 21,5%.

Что нужно, чтобы голос граждан влиял на решения, респонденты тоже назвали. Чаще всего это активнее ходить на выборы и референдумы, так ответили 30%. 17,6% советуют чаще обращаться в госорганы и к депутатам, 14,4% участвовать в общественных слушаниях, 11,4% открыто высказывать позицию в СМИ и соцсетях, 10,4% подписывать петиции и коллективные обращения.

Самый высокий уровень доверия среди институтов власти традиционно у Президента Касым-Жомарта Токаева. Как распределилось доверие:

Президент 62,5%;

Правительство 50,2%;

акиматы 50%;

правоохранительные органы 49,4%;

армия 46,2%;

судебная система 46,1%;

Курултай, новый однопалатный парламент, 39%.

По сравнению с похожим опросом в феврале 2026 года уровень доверия заметно не изменился.