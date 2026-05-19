Каждый второй казахстанец живет в долг: почему молодежь все чаще берет кредиты

По данным Первого кредитного бюро, количество казахстанцев, имеющих кредиты, достигло 10 496 525 человек. Это 51,2% населения страны. Иными словами, каждый второй казахстанец сегодня живет с долговой нагрузкой. Такая ситуация показывает, что заемные средства все активнее начинают заменять реальные доходы населения. Корреспондент BAQ.KZ узнала у экономиста Бауыржана Искакова, почему молодежь все чаще прибегает к кредитам и какие риски это несет для экономики.

Почему молодежь уходит в кредиты

По словам Бауыржана Искакова, рост объема кредитования среди молодежи отражает сразу несколько экономических и социальных изменений. С одной стороны, это говорит о развитии цифрового банкинга и доступности онлайн-кредитов. Сегодня молодые люди могут получить заем намного быстрее и проще, чем раньше.

"С одной стороны, это усиление потребительской экономики, расширение цифрового банкинга и онлайн-кредитования. Сейчас молодежь имеет более легкий доступ к финансовым инструментам", - сказал Бауыржан Искаков.

Однако, как отмечает эксперт, за этим стоит не только рост финансовой активности. На поведение молодежи влияют и более глубокие факторы - подорожание жилья, инфляция, рост повседневных расходов и недостаточный уровень доходов.

"Поэтому это не только экономическая активность, но и в определенной степени признак финансового давления", - отметил экономист.

Кредит оживляет рынок, но не решает проблему доходов

Эксперт поясняет: в краткосрочной перспективе кредиты действительно поддерживают внутренний потребительский рынок. Заемные средства позволяют гражданам покупать бытовую технику, мебель, оплачивать услуги и другие товары.

"Через кредиты чаще всего покупают технику, мебель, различные услуги. Это дает импульс торговле и сектору услуг", - сказал он.

Но у такой модели есть обратная сторона. Если значительная часть доходов населения уходит на погашение долгов, то в будущем это снижает покупательскую способность людей.

"В экономике усиливается тенденция предварительного расходования будущих доходов. В дальнейшем это может привести к замедлению внутреннего спроса и снижению темпов экономического роста", - подчеркнул Бауыржан Искаков.

Риски для банковского сектора

По словам экономиста, бесконтрольный рост долговой нагрузки среди молодежи может создать дополнительные риски и для банковского сектора.

"В первую очередь может увеличиться количество проблемных кредитов. Чем выше доля заемщиков со слабой платежеспособностью, тем сильнее давление на финансовую устойчивость банков", - сказал он.

Кроме того, чрезмерный рост потребительского кредитования повышает риск формирования так называемого «кредитного пузыря».

"В такой ситуации экономический кризис или снижение доходов могут привести к массовым просрочкам по платежам", - добавил эксперт.

Меньше денег на образование, здоровье и бизнес

Бауыржан Искаков отмечает, что высокая кредитная нагрузка влияет не только на личные финансы молодежи, но и на развитие других сфер экономики. Когда большая часть дохода уходит на выплаты банкам, у человека остается меньше средств на образование, здоровье, накопления или запуск собственного дела.

"Например, сокращаются средства, которые могли бы быть направлены на образование, здоровье, накопления или открытие бизнеса. В долгосрочной перспективе это влияет на сферу человеческого капитала", - сказал экономист.

По его словам, в такой ситуации может снижаться и спрос на товары и услуги малого и среднего бизнеса.

"У населения становится меньше свободных денег. То есть большая часть финансов в экономике может уходить в банковский долговой оборот, а не в инвестиции", - пояснил Бауыржан Искаков.

Рост кредитов - не всегда рост благосостояния

Экономист подчеркивает: увеличение числа кредитов среди молодежи нельзя автоматически воспринимать как признак улучшения уровня жизни.

"Если кредиты направлены на долгосрочные цели - покупку жилья, образование, инвестиции или открытие бизнеса, это может быть признаком экономического развития", - отметил он.

Но если заемные средства берутся для покрытия ежедневных расходов и базовых потребностей, это уже говорит о финансовой нестабильности.

"В нынешних условиях высокая доля потребительских кредитов в Казахстане показывает, что доходы населения не всегда успевают за темпами инфляции", - сказал эксперт.

Финансовую грамотность нужно начинать со школы

По мнению Бауыржана Искакова, для снижения кредитной зависимости среди молодежи государству необходимо работать сразу по нескольким направлениям. В первую очередь - системно развивать финансовую грамотность.

"Во-первых, финансовую грамотность нужно системно преподавать, начиная со школы. Во-вторых, необходимо создавать больше качественных рабочих мест, которые будут повышать доходы молодежи", - сказал он.

Также эксперт считает важным усилить контроль за выдачей высокорискованных кредитов и сделать более эффективными программы поддержки молодежи.

"Льготные образовательные кредиты, доступная ипотека и программы поддержки предпринимательства должны быть эффективными", - отметил Бауыржан Искаков.

Главным условием снижения зависимости от кредитов, по его словам, остается рост реальных доходов населения.

"Когда у людей есть стабильный доход, зависимость от кредитов тоже снижается", - заключил экономист.

Рост кредитной зависимости среди молодежи показывает, что проблема выходит за рамки личных финансов. С одной стороны, доступные онлайн-займы поддерживают потребительский рынок и дают людям возможность быстрее решать бытовые вопросы. С другой - если кредиты становятся способом закрывать ежедневные расходы, это говорит о снижении реальных доходов и росте финансового давления на население.

Экономисты предупреждают: без повышения финансовой грамотности, создания стабильных рабочих мест и контроля за рискованным кредитованием долговая нагрузка может стать серьезным вызовом не только для молодых казахстанцев, но и для всей экономики.