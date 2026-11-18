Людям, передвигающимся на креслах-колясках, по-прежнему сложно самостоятельно попасть в пассажирский вагон и добраться до своего места. Из 54 проверенных поездов 24 не оснащены подъемными устройствами. Депутаты предлагают установить мобильные подъемники на вокзалах, увеличить число специализированных мест и оборудовать вагоны специальными колясками.

На проблему обратил внимание депутат Курултая Елдос Баялышбаев, озвучивший депутатский запрос фракции партии «Әділет» в адрес министра транспорта Асель Жанасовой.

По словам депутата, существующих мер по обеспечению доступности железнодорожных перевозок недостаточно. Особенно остро вопрос стоит при групповых поездках параспортсменов, численность команд которых может превышать 30 человек. При этом в составе поезда зачастую предусмотрено только одно специализированное спальное место.

«В отдельных случаях их вынуждены вручную переносить в вагон несколько человек, что создает риск травм и недопустимо с точки зрения человеческого достоинства», — заявил Баялышбаев.

Еще одна проблема — отсутствие специального оборудования для перемещения внутри вагонов. Обычные кресла-коляски не подходят для узких проходов, поэтому депутат предлагает закупать специализированные межрядочные модели.

В запросе содержатся четыре основных предложения:

Оснастить каждый железнодорожный вокзал мобильными подъемниками для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Обеспечить каждый третий пассажирский вагон специализированной узкой коляской, а персонал обучить сопровождению пассажиров и работе с оборудованием.

Увеличить количество специализированных спальных мест как минимум до двух в каждом пассажирском поезде.

Предусмотреть в трехлетнем бюджете на 2027–2029 годы средства на закупку и обслуживание оборудования, а также обучение сотрудников.

Депутат подчеркнул, что доступность железной дороги касается не только людей с инвалидностью, но и пожилых граждан, которым также сложно преодолевать высокие ступени и передвигаться по узким вагонам.

«Доступность железнодорожного транспорта — это не просто наличие специализированного купе. Это возможность самостоятельно и безопасно попасть в вагон, добраться до своего места и совершить поездку наравне с другими гражданами», — отметил он.

Министерству транспорта предложено определить потребность в оборудовании, источники финансирования и представить поэтапный план реализации мер с указанием сроков и ответственных организаций.