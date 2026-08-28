КазМунайГаз привлек 3,5 млрд юаней на китайском рынке
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КазМунайГаз закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций Dim Sum общим объемом 3,5 млрд юаней. Спрос инвесторов на пике превысил 25 млрд юаней, то есть оказался более чем в семь раз выше объема выпуска, передает BAQ.KZ со ссылкой на KAZENERGY.
Размещение пройдет двумя траншами.
Первый составит 1,5 млрд юаней сроком на пять лет. Ставка купона установлена на уровне 2,3%.
Второй транш объемом 2 млрд юаней рассчитан на десять лет со ставкой 2,8%.
Особенно заметным оказался интерес инвесторов. При заявленном объеме в 3,5 млрд юаней книга заявок в момент максимального спроса превысила 25 млрд.
По данным КазМунайГаза, эта книга стала крупнейшей за всю историю выпусков облигаций Dim Sum среди эмитентов за пределами Китая и Гонконга.
Dim Sum называют облигации, номинированные в китайских юанях и размещаемые за пределами материкового Китая.
Полученные средства компания планирует направить на финансирование масштабной инвестиционной программы.
Само размещение облигаций намечено на 2 сентября 2026 года.
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