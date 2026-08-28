КазМунайГаз закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций Dim Sum общим объемом 3,5 млрд юаней. Спрос инвесторов на пике превысил 25 млрд юаней, то есть оказался более чем в семь раз выше объема выпуска, передает BAQ.KZ со ссылкой на KAZENERGY.

Размещение пройдет двумя траншами.

Первый составит 1,5 млрд юаней сроком на пять лет. Ставка купона установлена на уровне 2,3%.

Второй транш объемом 2 млрд юаней рассчитан на десять лет со ставкой 2,8%.

Особенно заметным оказался интерес инвесторов. При заявленном объеме в 3,5 млрд юаней книга заявок в момент максимального спроса превысила 25 млрд.

По данным КазМунайГаза, эта книга стала крупнейшей за всю историю выпусков облигаций Dim Sum среди эмитентов за пределами Китая и Гонконга.

Dim Sum называют облигации, номинированные в китайских юанях и размещаемые за пределами материкового Китая.

Полученные средства компания планирует направить на финансирование масштабной инвестиционной программы.

Само размещение облигаций намечено на 2 сентября 2026 года.