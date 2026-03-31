КазМунайГаз запускает проекты по зеленой энергетике и переработке нефти
КазМунайГаз развивает нефтепереработку, экологические проекты и производство зеленого водорода.
На заседании Правительства глава КазМунайГаз Асхат Хасенов представил проекты в сфере переработки нефти, зеленой энергетики и производства авиационного топлива, сообщет BAQ.kz.
Развитие нефтепереработки
В компании планируют повысить эффективность нефтеперерабатывающих заводов.
«За счет системной работы по внедрению новых технологических решений - применения современных катализаторов и присадок, автоматического управления технологическими процессами, а также онлайн-раскоксования печей планируется довести выход светлых нефтепродуктов до 83%, глубину переработки до 92% к 2029 году», - сообщил Асхат Хасенов.
Экологические проекты и топливо будущего
КазМунайГаз развивает производство авиационного топлива.
«Экологическая повестка КМГ включает производство авиатоплива Jet A-1 и разработку возобновляемого авиационного топлива SAF из биоэтанола, проектные работы по которому стартуют уже в текущем году», - отметил глава компании.
Также реализуются проекты в сфере водородной энергетики.
«КазМунайГаз создал экспериментальную установку по выпуску зеленого водорода мощностью 20 кВт, производимого путем электролиза воды», - сообщил он.
Кроме того, ведутся научные разработки.
«Ученые компании разрабатывают уникальные сплавы для безопасного хранения и транспортировки водорода», - добавил Хасенов.
Наука и сотрудничество
Компания расширяет взаимодействие с научными учреждениями.
«В рамках сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева планируется начать научно-исследовательские работы по разработке серного полимера для покрытия карбамида», — сообщил он.
Отмечается, что это повысит эффективность удобрений.
Также реализуется крупный промышленный проект.
«КМГ совместно с CNPC реализует проект по производству карбамида в Актюбинской области мощностью 800 тыс. тонн в год. Запуск предприятия намечен на 2029 год», — отметил глава компании.
