На заседании Правительства глава КазМунайГаз Асхат Хасенов представил проекты в сфере переработки нефти, зеленой энергетики и производства авиационного топлива, сообщет BAQ.kz.

Развитие нефтепереработки

В компании планируют повысить эффективность нефтеперерабатывающих заводов.

«За счет системной работы по внедрению новых технологических решений - применения современных катализаторов и присадок, автоматического управления технологическими процессами, а также онлайн-раскоксования печей планируется довести выход светлых нефтепродуктов до 83%, глубину переработки до 92% к 2029 году», - сообщил Асхат Хасенов.

Экологические проекты и топливо будущего

КазМунайГаз развивает производство авиационного топлива.

«Экологическая повестка КМГ включает производство авиатоплива Jet A-1 и разработку возобновляемого авиационного топлива SAF из биоэтанола, проектные работы по которому стартуют уже в текущем году», - отметил глава компании.

Также реализуются проекты в сфере водородной энергетики.

«КазМунайГаз создал экспериментальную установку по выпуску зеленого водорода мощностью 20 кВт, производимого путем электролиза воды», - сообщил он.

Кроме того, ведутся научные разработки.

«Ученые компании разрабатывают уникальные сплавы для безопасного хранения и транспортировки водорода», - добавил Хасенов.

Наука и сотрудничество

Компания расширяет взаимодействие с научными учреждениями.

«В рамках сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева планируется начать научно-исследовательские работы по разработке серного полимера для покрытия карбамида», — сообщил он.

Отмечается, что это повысит эффективность удобрений.

Также реализуется крупный промышленный проект.