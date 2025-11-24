Национальная компания "КазМунайГаз" опубликовала промижуточные финансовые результаты за девять месяцев 2025 года и показала рост практически по всем ключевым показателям — несмотря на то, что мировые цены на нефть заметно упали, передает BAQ.kz.

По данным компании, выручка выросла на 11,2% и достигла 7 трлн тенге, чему способствовало ослабление тенге и рост переработки нефти на заводах в Казахстане и Румынии.

Чистая прибыль увеличилась на 12,8% — до 978 млрд тенге (1,88 млрд долларов США). Существенно выросли и доходы от совместных проектов: доля в прибыли партнерских предприятий поднялась почти на 38%, особенно благодаря Тенгизу, где в 2025 году начал работать новый завод третьего поколения.

В производственном блоке тоже положительная динамика: добыча нефти выросла на 10%, переработка — на 11,7%. Небольшое снижение транспортировки нефти — всего на 1,1%.

Одним из наиболее заметных результатов стало резкое сокращение чистого долга — минус 57%, до 496 млрд тенге.

Несмотря на более дешёвую нефть, КМГ нарастил добычу и переработку, увеличил доходы и существенно улучшил свое финансовое положение.