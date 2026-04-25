КазНУ и «Казгидромет» будут совместно готовить специалистов

Между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и РГП «Казгидромет» были заключены меморандум о взаимном сотрудничестве и договор о проведении производственной практики студентов, передает BAQ.KZ.

Документы были подписаны в рамках Регионального экологического саммита в Астане проректором КазНУ Маргуланом Ибраимовым и генеральным директором РГП «Казгидромет» Данарой Алимбаевой.

В рамках подписанных соглашений, студенты специальностей «Гидрология» и «Метеорология» получили возможность проходить производственную практику на базе предприятия.

В рамках сотрудничества стороны намерены объединить усилия в развитии научных компетенций обучающихся и экспертов, реализации совместных исследовательских проектов и участии в конкурсах на получение инновационных грантов. Кроме того, в целях укрепления связей между университетом и предприятием будет проводиться работа по повышению академической мобильности студентов и преподавателей, организации совместных научных мероприятий и обмену результатами исследований.

Особое внимание уделяется организации профессиональной практики, которая призвана закрепить теоретическую базу молодежи и сформировать необходимые компетенции в области гидрологии и метеорологии. Также в рамках партнерства запланировано проведение совместных научных мероприятий и повышение публикационной активности ученых.