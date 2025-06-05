Национальный почтовый оператор "Казпочта" представил неожиданно креативный рекламный ролик, вызвавший бурное обсуждение в соцсетях. В ролике курьер вручает мужчине "посылку" — в виде пощёчины от бывшей девушки, передает BAQ.KZ.

Сценарий таков: курьер подходит к двери, называет имя получателя, после чего даёт ему несколько пощёчин и говорит: "Это доставка от вашей бывшей девушки".

Пока ошарашенный мужчина расписывается за "доставку", курьер с улыбкой смотрит в камеру и произносит слоган:

"Казпочта — мы доставляем эмоции".

Пользователи соцсетей в целом положительно оценили юмор и оригинальность компании. Некоторые даже начали шутливо интересоваться, как заказать такую услугу и сколько она стоит.

Однако реклама вызвала и волну критики. Один из комментаторов отметил:

"Бывшая уже три года как замужем и родила детей, а тут, оказывается, ещё и доставку оформила."

Ролик остаётся вирусным, и пока неизвестно, станет ли идея пощёчин реальной услугой или останется частью рекламной кампании.