Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провёл встречу с председателем совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings" Гэвином Хиллом и генеральным директором компании Жанатом Жанботиным, в ходе которой обсуждалось расширение деятельности компании в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

Стороны рассмотрели реализацию текущих проектов, перспективы освоения новых месторождений и планы по проведению геологоразведочных работ. Также обсуждалось расширение производственных мощностей, модернизация действующих активов и привлечение дополнительных инвестиций в горно-металлургический сектор страны.

Особое внимание было уделено соблюдению экологических стандартов, устойчивому развитию, оптимизации логистики и обеспечению стабильности поставок сырья. Кроме того, обсуждалось внедрение современных технологий и развитие кадрового потенциала.

Ермек Кошербаев отметил, что "Kazzinc" является одним из ключевых игроков отрасли, укрепляя экспортный потенциал Казахстана и внося значимый вклад в модернизацию промышленности. Он подчеркнул, что государство готово и далее поддерживать деятельность компании и её инвестиционные планы.