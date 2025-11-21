Kazzinc расширяет присутствие в Казахстане и планирует новые проекты
Особое внимание уделено соблюдению экологических стандартов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провёл встречу с председателем совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings" Гэвином Хиллом и генеральным директором компании Жанатом Жанботиным, в ходе которой обсуждалось расширение деятельности компании в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.
Стороны рассмотрели реализацию текущих проектов, перспективы освоения новых месторождений и планы по проведению геологоразведочных работ. Также обсуждалось расширение производственных мощностей, модернизация действующих активов и привлечение дополнительных инвестиций в горно-металлургический сектор страны.
Особое внимание было уделено соблюдению экологических стандартов, устойчивому развитию, оптимизации логистики и обеспечению стабильности поставок сырья. Кроме того, обсуждалось внедрение современных технологий и развитие кадрового потенциала.
Ермек Кошербаев отметил, что "Kazzinc" является одним из ключевых игроков отрасли, укрепляя экспортный потенциал Казахстана и внося значимый вклад в модернизацию промышленности. Он подчеркнул, что государство готово и далее поддерживать деятельность компании и её инвестиционные планы.
Самое читаемое
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
- Почему иностранные гиганты охотятся за активами "Лукойла" – и что это значит для Казахстана
- Снова на карантин? Чем опасен новый грипп в Казахстане
- В Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря