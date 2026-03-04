KEGOC получил рекордные 70 млрд прибыли 2025 году
Рост произошёл на фоне увеличения потребления электроэнергии.
Сегодня 2026, 16:43
94Фото: Иллюстративное фото Shutterstock
Компания KEGOC подвела финансовые итоги 2025 года. Чистая прибыль компании составила 70,8 млрд тенге, что на 19% больше, чем годом ранее, передает BAQ.kz.
По данным компании, рост прибыли произошёл на фоне увеличения потребления электроэнергии в стране,отмечено в ходе совещания. В 2025 году потребление выросло на 3,8% и достигло 124,6 млрд кВт·ч, а выработка электроэнергии увеличилась на 4,4% — до 123,1 млрд кВт·ч.
Максимальная нагрузка на энергосистему была зафиксирована 18 декабря — 17 724 МВт.
Также в компании определили основные задачи на 2026 год. Среди них: развитие национальной электрической сети, реализация инвестиционных проектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду.
Отметим, что в структуру акционеров АО KEGOC входит Самрук-Казына (85%), АО ЕНПФ (6,9%), 8,1% составляют прочие акционеры. Учредителем является правительство Казахстана.
