KEGOC завершил подготовку к зиме: нагрузка на энергосистему юга вырастет на 700 МВт

АО «KEGOC» завершило запланированную ремонтную кампанию и получило паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. При этом предстоящей зимой энергосистема Казахстана столкнется с ростом потребления электроэнергии, особенно в южных регионах страны.

Как сообщил на заседание Общественного совета АО «Самрук-Қазына» председатель правления KEGOC Наби Айтжанов, паспорт готовности компания получила 2 октября. По прогнозам, в осенне-зимний период потребление электроэнергии увеличится на 3,4%, а ее производство – на 3,1%.

Наиболее существенный рост нагрузки ожидается в Южной зоне энергосистемы. Максимальное потребление мощности здесь может достигнуть 5 100 МВт – на 700 МВт больше показателя прошлого отопительного сезона. При этом собственная генерация, с учетом запланированного ввода новых мощностей, составит около 2 800 МВт.

Покрывать дефицит мощности планируется за счет перетока электроэнергии по транзиту «Север–Восток–Юг».

«Особое внимание необходимо уделить надежному энергоснабжению южных регионов. Для этого важно обеспечить своевременный ввод парогазовых установок в Алматы и Туркестане, а также сохранить действующую угольную генерацию на Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в дополнение к новым газовым мощностям», – подчеркнул Наби Айтжанов.

В рамках подготовки к зиме KEGOC провел ремонтные работы на 589 объектах. В частности, отремонтированы 100 линий электропередачи, 38 единиц оборудования подстанций, 107 зданий и сооружений, 337 единиц автотранспорта и семь других основных средств.

Одновременно компания продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие и повышение надежности Национальной электрической сети. Объем инвестиционной программы KEGOC на 2026 год составляет 181,9 млрд теңге. Из этой суммы 155,9 млрд теңге предусмотрены на расширение и развитие производственных активов.