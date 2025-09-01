Все школы построены в рамках национального проекта "Келешек мектептері" и оснащены современными кабинетами, лабораториями и спортивными залами, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Все школы оснащены в соответствии с новейшими технологиями и новыми требованиями. Напомним, что учебные заведения строятся в рамках реализации нацпроекта "Келешек мектептері" по поручению Главы государства.

"Новые учебные заведения отвечают требованиям безопасности и цифровизации. Их основная цель - создание комфортной образовательной среды для детей, ликвидация трёхсменного обучения и снижение перегруженности школ", - отметили в акимате.

С начала нового учебного года в Астане ввели в эксплуатацию 7 комфортных школ на 28 тыс. мест (в 2 смены). В общем в течение учебного года планируется открытие 15 новых школ.

В прошлом учебном году было открыто рекордное количество школ, это 24 школы на 66 000 ученических мест (в 2 смены). Из 24 школ - 16 комфортные школы. Эти меры позволяют поэтапно решать проблему трехсменного обучения и загруженности учебных заведений.

Напомним, в Казахстане решается вопрос трёхсменного обучения.