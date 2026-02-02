31 января Министерство юстиции США обнародовало новый массив материалов по делу Джеффри Эпштейна: более трёх миллионов дополнительных страниц, а также свыше 2000 видео и 180 тысяч изображений. Среди писем и документов несколько раз упоминается имя экс-премьера Казахстана Карима Масимова и экс-главы Нацбанка Кайрата Келимбетова, передает BAQ.KZ.

Публикация проходит в рамках закона Epstein Files Transparency Act, подписанного Дональдом Трампом 19 ноября 2025 года.

Самое раннее упоминание Масимова встречается в переписке от 4 августа 2011 года. В одном из писем собеседник сообщает Эпштейну, что живёт по соседству с Масимовым, и интересуется, знаком ли миллиардер с премьер-министром. Этот фрагмент не содержит дополнительных подробностей или дальнейшего развития ситуации.