Кем стать, где учиться и сколько платят: казахстанцы могут бесплатно пройти тест на выбор профессии

Кем стать после школы, какую специальность выбрать и сколько можно зарабатывать в будущем? Ответы на эти вопросы казахстанцы могут поискать на бесплатной платформе «Мансап компасы». Сервис помогает оценить профессиональные склонности, сравнить зарплаты и узнать, где можно получить подходящее образование.

Причем воспользоваться им могут не одни школьники. Платформа пригодится и взрослым, которые задумываются о смене работы или хотят освоить новую профессию.

Как понять, какая профессия вам подходит

На сайте «Мансап компасы» доступно профориентационное тестирование. Оно помогает определить интересы, способности и склонности человека к различным направлениям деятельности.

После прохождения теста система формирует индивидуальные рекомендации. Например, пользователь может узнать, какие профессиональные направления соответствуют его интересам и навыкам, а затем изучить требования к выбранным специальностям.

Но самое интересное начинается после тестирования. На платформе можно сравнить профессии по нескольким параметрам.

Зарплата. Посмотреть, сколько зарабатывают специалисты в выбранной сфере.

Востребованность. Узнать о ситуации на рынке труда и перспективах трудоустройства.

Регион. Изучить профессиональные направления с учетом места проживания.

Образование. Найти учебные заведения и программы, по которым готовят нужных специалистов.

Навыки. Посмотреть, какие знания и умения потребуются для работы.

Это позволяет оценить профессию с практической стороны, еще до поступления в колледж или университет.

Как пройти тест бесплатно

Для этого нужно зайти на официальный сайт mansap.enbek.kz.

Дальше порядок действий простой.

Открыть платформу «Мансап компасы». Выбрать раздел «Пройти профессиональный тест». Авторизоваться или зарегистрироваться, если система запросит вход. Ответить на вопросы тестирования. Ознакомиться с рекомендациями и изучить предложенные профессиональные направления.

Можно начать и без теста, воспользовавшись поиском профессий на главной странице.

Сервис бесплатный. При этом рекомендации не стоит воспринимать как окончательный ответ на вопрос о будущей карьере. Они помогают сузить круг вариантов, но решение остается за самим человеком.

Почти 35 тысяч школьников уже прошли тест

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с января по сентябрь 2026 года профориентационное тестирование прошли 34 596 учеников 7–11 классов.

Интересно, что почти две трети участников пришлись на один регион. В Кызылординской области тест прошли 22 602 школьника.

В других регионах показатели заметно ниже.

Восточно-Казахстанская область. 3 497 школьников.

Жамбылская область. 2 675 школьников.

Астана. 2 456 школьников.

Каждый участник получил индивидуальные рекомендации по выбору будущей профессиональной деятельности.

А если профессию уже выбрали, но хочется все изменить?

«Мансап компасы» рассчитан и на взрослых казахстанцев. Например, человек много лет работает в одной сфере, но хочет сменить специальность и пока не понимает, какое направление ему подойдет.

На платформе можно изучить другие профессии, требования работодателей, необходимые навыки и возможности получения образования.

Родителям школьников сервис поможет сравнить интересы ребенка с реальными требованиями рынка труда. Вместо выбора специальности исключительно по советам знакомых можно заранее посмотреть, чем занимается специалист, где этому учат и на какой доход можно ориентироваться.

При этом указанные на платформе зарплаты служат ориентиром. Фактический заработок зависит от региона, работодателя, квалификации и опыта.

Пройти тест и изучить профессии можно бесплатно на официальном сайте «Мансап компасы».