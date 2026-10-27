Кем стать, где учиться и сколько платят: казахстанцы могут бесплатно пройти тест на выбор профессии
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Кем стать после школы, какую специальность выбрать и сколько можно зарабатывать в будущем? Ответы на эти вопросы казахстанцы могут поискать на бесплатной платформе «Мансап компасы». Сервис помогает оценить профессиональные склонности, сравнить зарплаты и узнать, где можно получить подходящее образование.
Причем воспользоваться им могут не одни школьники. Платформа пригодится и взрослым, которые задумываются о смене работы или хотят освоить новую профессию.
Как понять, какая профессия вам подходит
На сайте «Мансап компасы» доступно профориентационное тестирование. Оно помогает определить интересы, способности и склонности человека к различным направлениям деятельности.
После прохождения теста система формирует индивидуальные рекомендации. Например, пользователь может узнать, какие профессиональные направления соответствуют его интересам и навыкам, а затем изучить требования к выбранным специальностям.
Но самое интересное начинается после тестирования. На платформе можно сравнить профессии по нескольким параметрам.
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Зарплата. Посмотреть, сколько зарабатывают специалисты в выбранной сфере.
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Востребованность. Узнать о ситуации на рынке труда и перспективах трудоустройства.
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Регион. Изучить профессиональные направления с учетом места проживания.
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Образование. Найти учебные заведения и программы, по которым готовят нужных специалистов.
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Навыки. Посмотреть, какие знания и умения потребуются для работы.
Это позволяет оценить профессию с практической стороны, еще до поступления в колледж или университет.
Как пройти тест бесплатно
Для этого нужно зайти на официальный сайт mansap.enbek.kz.
Дальше порядок действий простой.
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Открыть платформу «Мансап компасы».
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Выбрать раздел «Пройти профессиональный тест».
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Авторизоваться или зарегистрироваться, если система запросит вход.
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Ответить на вопросы тестирования.
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Ознакомиться с рекомендациями и изучить предложенные профессиональные направления.
Можно начать и без теста, воспользовавшись поиском профессий на главной странице.
Сервис бесплатный. При этом рекомендации не стоит воспринимать как окончательный ответ на вопрос о будущей карьере. Они помогают сузить круг вариантов, но решение остается за самим человеком.
Почти 35 тысяч школьников уже прошли тест
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с января по сентябрь 2026 года профориентационное тестирование прошли 34 596 учеников 7–11 классов.
Интересно, что почти две трети участников пришлись на один регион. В Кызылординской области тест прошли 22 602 школьника.
В других регионах показатели заметно ниже.
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Восточно-Казахстанская область. 3 497 школьников.
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Жамбылская область. 2 675 школьников.
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Астана. 2 456 школьников.
Каждый участник получил индивидуальные рекомендации по выбору будущей профессиональной деятельности.
А если профессию уже выбрали, но хочется все изменить?
«Мансап компасы» рассчитан и на взрослых казахстанцев. Например, человек много лет работает в одной сфере, но хочет сменить специальность и пока не понимает, какое направление ему подойдет.
На платформе можно изучить другие профессии, требования работодателей, необходимые навыки и возможности получения образования.
Родителям школьников сервис поможет сравнить интересы ребенка с реальными требованиями рынка труда. Вместо выбора специальности исключительно по советам знакомых можно заранее посмотреть, чем занимается специалист, где этому учат и на какой доход можно ориентироваться.
При этом указанные на платформе зарплаты служат ориентиром. Фактический заработок зависит от региона, работодателя, квалификации и опыта.
Пройти тест и изучить профессии можно бесплатно на официальном сайте «Мансап компасы».
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