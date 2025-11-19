Кембриджский университет опубликовал на своём сайте материалы о крупном археологическом открытии в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о памятнике Семиярка, расположенном на мысе над Иртышом в Бескарагайском районе Абайской области. Учёные называют его одним из самых масштабных известных поселений бронзового века в степной Евразии.

Поселение находится примерно в 180 километрах к юго-востоку от Павлодара. Оно было впервые зафиксировано в начале 2000-х годов, когда специалисты предполагали, что его площадь составляет около 40 гектаров. Уже тогда на спутниковых снимках чётко просматривались прямолинейные земляные валы длиной более километра, что подтверждалось наземными обследованиями. На поверхности были обнаружены керамика позднего бронзового века, а также следы металлургии: руды, шлаки, тигли и металлические изделия.

Позднейшие исследования показали, что Семиярка принадлежала преимущественно алексеевско-саргаринской культуре (1500–1100 гг. до н.э.), однако здесь также присутствуют элементы черкаскульской традиции, характерной для Западной Сибири. Эти данные свидетельствуют о важной роли поселения в системе расселения региона, а также о том, что Семиярка могла быть значимым металлургическим центром своей эпохи.

В 2018 году британско-казахстанская исследовательская команда начала комплексные геофизические работы. Полученные данные показали, что вдоль земляных валов располагались массивные стены, предположительно выполненные из сырцового кирпича. Они были разделены на отдельные помещения, что говорит о наличии продуманной жилой архитектуры и развитого планирования.

Учёные подчёркивают, что масштаб укреплений и их структура заметно отличают Семиярку от других известных поселений региона. Особое внимание привлекает архитектурная организация и возможное существование центрального монументального сооружения. По данным Кембриджского университета, общая площадь памятника может достигать 140 гектаров.

Исследователи считают, что Семиярка может стать первым крупным степным центром, где производство бронзы осуществлялось непосредственно на месте, а не у высокогорных месторождений руды. Это ставит под сомнение распространённые представления о том, что полукочевые общества бронзового века не обладали развитой металлургической экономикой.

Работы на объекте будут продолжены. Археологи планируют уточнить структуру архитектуры, изучить технологию металлургического производства и определить роль Семиярки в сети древних поселений Прииртышья.