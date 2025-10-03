KEW-2025: Франческо Ла Камера о будущем возобновляемой энергетики и роли IRENA
Сегодня, 16:58
124Фото: коллаж BAQ.KZ
BAQ.KZ продолжает серию эксклюзивных интервью с ведущими экспертами форума KEW-2025. Гостем программы "Важная тема" стал Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера.
В беседе он рассказал о значении возобновляемых источников энергии для экономик развитых и развивающихся стран, перспективах финансирования чистой энергетики и ключевых направлениях работы Агентства. Особое внимание Ла Камера уделил темпам глобального энергетического перехода и оценил прогресс государств в переходе на экологичные источники.
