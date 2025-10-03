KEW-2025: Глава Всемирного нефтяного совета о роли Казахстана в мировой энергетике
Сегодня, 16:00
48Фото: коллаж BAQ.KZ
BAQ.KZ продолжает серию эксклюзивных интервью с ведущими экспертами форума KEW-2025. Гостем программы "Важная тема" стал президент Всемирного нефтяного совета (WPC Energy) Педро Мирас. В беседе он рассказал о миссии организации, обозначил стратегическое значение Казахстана в глобальной энергетической системе и подчеркнул потенциал страны в развитии как традиционных, так и возобновляемых источников энергии. Отдельное внимание эксперт уделил предстоящему Конгрессу WPC, который впервые в истории пройдет в Казахстане в 2028 году и станет важной площадкой для международного энергетического диалога.
