KEW-2025: Как арабские страны и ЦА объединяются в борьбе с изменением климата
Сегодня, 18:15
BAQ.KZ продолжает серию эксклюзивных интервью с ведущими экспертами международного форума KEW-2025. Гостем очередного выпуска стал Махмуд Фатх-Аллах, директор Департамента по вопросам окружающей среды и водных ресурсов Лиги арабских государств (Arab League).
В беседе он рассказал, какие шаги предпринимают арабские страны в борьбе с изменением климата, какие экологические проекты уже реализуются и как обеспечивается их финансирование. Отдельное внимание эксперт уделил перспективам расширения сотрудничества в сфере климатической политики со странами Центральной Азии, подчеркнув важность объединения усилий регионов в решении глобальных экологических вызовов.
