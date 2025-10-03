KEW-2025: Как МАГАТЭ оценивает перспективы атомной энергетики в Казахстане
В эфире программы "Важная тема" на портале BAQ.kz выступил участник форума KEW-2025, заместитель генерального директора МАГАТЭ Лю Хуа.
В интервью он рассказал о глобальной роли атомной энергетики и ядерной науки, подчеркнув их значение для устойчивого развития, энергетической безопасности и сокращения выбросов углерода.
Особое внимание было уделено миссии МАГАТЭ — содействию безопасному и мирному использованию ядерных технологий. Лю Хуа отметил, что организация активно поддерживает страны, стремящиеся к развитию атомной отрасли, в том числе Казахстан.
По его словам, Казахстан обладает высоким потенциалом в сфере мирного атома. Наличие урана, инженерных компетенций, научной базы и политической воли позволяет стране претендовать на вхождение в число мировых лидеров по развитию передовых ядерных технологий.
