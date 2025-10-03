На сессии "Казахстанская нефть: перспективы и новые ресурсы", прошедшей в рамках Kazakhstan Energy Week – 2025 и XVI Евразийского KAZENERGY форума, депутат Мажилиса Едил Жаңбыршин поднял значимые вопросы, связанные с нефтегазовой отраслью страны, передает BAQ.KZ.

Депутат подчеркнул, что нефтегазовый сектор является главным оплотом экономики Казахстана, и в этой сфере всё ещё остаётся много нерешённых проблем.

Депутат отметил, что Казахстан обязался добывать 100 млн тонн нефти в год, однако чёткие механизмы для этого пока не выработаны.

"Если проект "Тенгиз" выйдет на полную мощность, то это даст дополнительно 12 млн тонн. У "Кашагана" тоже большой потенциал, но для достижения уровня в 1 млн баррелей в сутки нужны инвестиции и технологии. Однако у нас есть квотные ограничения, и возникает противоречие между наращиванием добычи и ограничением экспорта", – сказал он.

Особо остро стоит вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтью. По словам Жаңбыршина, инвесторы не заинтересованы в продаже нефти внутри страны, так как разница в цене достигает 15 долларов.

"Как будет работать четвёртый нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте и за счёт какой нефти? Сейчас обеспечение этого завода сырьём — актуальная проблема. Для внутреннего рынка нет коммерческого интереса", – заявил депутат.

Он отметил, что по поручению Президента должны быть проведены геологоразведочные работы на территории 2,2 млн кв. км. В этом направлении утверждены конкретные индикаторы, внесены изменения в Налоговый кодекс: введено понятие "истощение" и предусмотрены налоговые преференции.

Сегодня Казахстан ежегодно потребляет импортных товаров и услуг на 60 млрд долларов, из них 10–13 млрд приходится на нефтегазовую и энергетическую отрасли. В этом направлении начата совместная работа с "КазМунайГаз" и другими крупными компаниями. По словам Жаңбыршина, Парламент и министерство уже приняли конкретные законопроекты по импортозамещению.

Депутат отметил, что для крупных проектов в нефтегазовой сфере необходимы новые подходы. По его мнению, предоставление инвесторам государственных гарантий и перевод контрактов на сервисный формат могут улучшить инвестиционный климат в отрасли.

"Возможно, нам нужен отдельный закон. Такой закон помог бы решить проблемные вопросы в нефтепереработке, газопереработке и импортозамещении", – сказал депутат.

По мнению Едила Жаңбыршина, нефтегазовый сектор по-прежнему будет оставаться основной опорой экономики Казахстана. Но на современном этапе главная задача — не только увеличение ресурсов, но и сохранение инвестиционной привлекательности при одновременной защите интересов государства.

"В этом направлении учёные, эксперты и производственные компании должны совместно принимать конкретные решения. Сохранение баланса между интересами государства и инвесторов — стратегически важно", – подытожил депутат.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

