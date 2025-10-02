В эфире программы "Важная тема" на BAQ.kz участник форума KEW-2025 в Астане управляющий Фонда прямых инвестиций Евразийского подразделения компании "Шеврон" Джон Дорффельд, рассказал о разных направлениях работы фонда в Казахстане. Как выяснялось, это не только энергетические проекты, но и поддержка IT и даже медицины.