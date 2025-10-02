KEW-2025: Во что инвестирует энергетический гигант Chevron в Казахстане
Сегодня, 17:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
85Фото: коллаж BAQ.KZ
В эфире программы "Важная тема" на BAQ.kz участник форума KEW-2025 в Астане управляющий Фонда прямых инвестиций Евразийского подразделения компании "Шеврон" Джон Дорффельд, рассказал о разных направлениях работы фонда в Казахстане. Как выяснялось, это не только энергетические проекты, но и поддержка IT и даже медицины.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности