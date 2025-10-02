  • 2 Октября, 18:49

KEW-2025: Во что инвестирует энергетический гигант Chevron в Казахстане

Сегодня, 17:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
коллаж BAQ.KZ Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
85
Фото: коллаж BAQ.KZ

В эфире программы "Важная тема" на BAQ.kz участник форума KEW-2025 в Астане управляющий Фонда прямых инвестиций Евразийского подразделения компании "Шеврон" Джон Дорффельд, рассказал о разных направлениях работы фонда в Казахстане. Как выяснялось, это не только энергетические проекты, но и поддержка IT и даже медицины.

 

 

Самое читаемое

Наверх