Казахстанская федерация футбола не будет продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Джоном ван ’т Шкипом. Нидерландский специалист покинет команду после неудачного выступления в Лиге наций, где казахстанцы не одержали ни одной победы, передаёт BAQ.KZ.

Об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь КФФ Скотт Манн. По его словам, срок соглашения истекает в конце текущей недели, а продолжать сотрудничество не намерена ни одна из сторон.

«Контракт был рассчитан на этот период. Он истекает в конце этой недели. Мы не будем его продлевать, и Джон тоже не намерен продолжать работу. Мы начнём поиск главного тренера на долгосрочную перспективу, чтобы он возглавлял сборную вплоть до чемпионата Европы», – сказал Скотт Манн.

Ван ’т Шкип возглавил сборную Казахстана в августе 2026 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций УЕФА, но так и не смогла победить: три встречи завершились вничью, ещё три – поражениями.

В результате казахстанцы набрали всего три очка и заняли последнее, четвёртое место в группе 3 дивизиона C.

Последний матч под руководством нидерландского специалиста сборная провела 16 ноября против Словакии в Астане. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Теперь КФФ предстоит найти нового наставника, который будет готов работать с национальной командой на долгосрочной основе.