КФФ представила стратегию развития футбола до 2030 года
Женский футбол выделен в отдельное направление.
Федерация футбола Казахстана презентовала стратегический план развития отрасли на 2025–2030 годы, в котором обозначены ключевые приоритеты и долгосрочные цели. Документ охватывает как массовый, так и профессиональный футбол, включает диджитализацию, реформу методики подготовки кадров и выстраивание единой системы сборных команд, передаёт BAQ.KZ.
Технический директор КФФ Геннадий Скуртул выделил пять основных направлений:
- Популяризация футбола. К 2030 году планируется довести число регулярно занимающихся футболом казахстанцев до 1,5 миллиона человек. Для этого будут расширены школьные и колледжные программы, модернизированы любительские и детско-юношеские соревнования.
- Диджитализация. Запуск экосистемы KFF Digital Football Hub, которая объединит весь футбол страны — от детско-юношеского уровня до профессионального — в единую цифровую платформу. Полноценный запуск — к 2030 году.
- Новая система обучения тренеров. В планах — масштабирование программ UEFA категории B и C, увеличение числа региональных тренеров и создание удобной онлайн-среды для обучения.
- Единая методология сборных. Национальная и молодежные сборные объединяются в единую систему — от U-15 до главной команды. Это создаст логичную ступенчатую модель перехода игроков между возрастными категориями.
- Женский футбол как отдельный приоритет. Впервые женский футбол выделен в стратегию как самостоятельное направление: будет сформирована полноценная система подготовки для всех сборных по возрастам, расширена инфраструктура и кадровая база.
В федерации отмечают, что эта стратегия должна не только повысить качество футбола в Казахстане, но и сделать его более массовым, современным и конкурентоспособным на международной арене.
