Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал возможность участия иностранных инвесторов в приватизации казахстанских футбольных клубов, передает BAQ.KZ.

"Почему нет? Это привлечение капитала — всемирная практика. Мы знаем, что, например, в клубах Английской Премьер-лиги многие инвесторы — из США, Китая и Таиланда.

Это нормальная международная практика, которую и мы должны использовать.

Если это принесёт пользу каждому клубу и будет способствовать развитию казахстанского футбола, мы обязаны рассматривать такие возможности", - сказал Лория в кулуарах Правительства.