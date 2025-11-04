  • 4 Ноября, 14:58

Допустят ли иностранных инвесторов? В КФФ высказались о приватизации клубов

Сегодня, 14:01
АВТОР
Фото: пресс-служба КФФ

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал возможность участия иностранных инвесторов в приватизации казахстанских футбольных клубов, передает BAQ.KZ.

"Почему нет? Это привлечение капитала — всемирная практика. Мы знаем, что, например, в клубах Английской Премьер-лиги многие инвесторы — из США, Китая и Таиланда.

Это нормальная международная практика, которую и мы должны использовать.

Если это принесёт пользу каждому клубу и будет способствовать развитию казахстанского футбола, мы обязаны рассматривать такие возможности", - сказал Лория в кулуарах Правительства.

Журналисты также поинтересовались, соответствует ли действительности информация о переговорах с китайскими инвесторами по поводу приватизации ФК "Окжетпес", которая ранее появилась в социальных сетях.

В КФФ подтвердили, что переговоры действительно планируются, однако пока говорить о результатах рано. В федерации отметили, что участие иностранных инвесторов в капитале казахстанских клубов может стать интересной и полезной практикой для развития отечественного футбола.

