Комитет государственных доходов начислил 152 млн тенге в прошлом году ввиде кэшбэка за отсканированные чеки, передает BAQ.KZ.

Всего в 2025 году в рамках пилотного проекта "Salyq кэшбэк" отсканировано 573 937 чеков на общую сумму 7,6 млрд тенге. Проект действовал в 48 районах 12 областей: ВКО, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, ЗКО, СКО, а также в областях Жетысу и Улытау.

– КГД информирует о продлении пилотного проекта "Salyq кэшбэк" с 1 января 2026 г. Проект направлен на выплату вознаграждений по фискальным чекам ККМ, выданным субъектами микро- и малого бизнеса. С 26 января 2026 года к проекту подключается г.Актобе (Актюбинская область), – сообщили в Комитете госдоходов РК.

Здесь также отметили, что количество отсканированных чеков по итогам прошлого года увеличилось на 26%, а их общая сумма выросла на 32% по сравнению с предыдущим годом.

В КГД напомнили, что участие в проекте "Salyq кэшбэк" может принять любой желающий.

Для этого необходимо:

получить фискальный чек при оплате товаров или услуг;

отсканировать штрих-код с чека в специальном мобильном приложении "Amian" и получить кэшбэк в размере 2% от суммы покупки.

Полученные средства можно перевести на банковскую карту либо зачислить на баланс мобильного телефона.

КГД призывает граждан требовать чеки ККМ для защиты своих потребительских прав.