Комитет государственных доходов разъяснил ключевые положения перехода налогоплательщиков с общеустановленного режима налогообложения на специальные налоговые режимы (СНР) в части налога на добавленную стоимость, передаёт BAQ.KZ.

Согласно статье 103 нового Налогового кодекса, снятие с регистрационного учёта по НДС осуществляется только в двух случаях: при переходе на СНР либо при прекращении деятельности или ликвидации. При переходе на специальный налоговый режим налогоплательщик обязан одновременно с уведомлением о применяемом режиме представить ликвидационную налоговую отчётность по НДС.

Снятие с учёта по НДС производится с даты начала применения СНР. Для налогоплательщиков, находящихся на общеустановленном режиме, такой датой считается день подачи уведомления о применяемом налоговом режиме. Например, если уведомление подано 5 января 2026 года, датой снятия с учёта по НДС будет считаться 5 января 2026 года, а ликвидационная отчётность подаётся за первый квартал 2026 года.

В КГД уточнили, что остатки товаров, по которым ранее НДС был отнесён в зачёт, признаются облагаемым оборотом. Оборот определяется по балансовой стоимости товаров без учёта переоценки и обесценения. По таким остаткам необходимо составить налоговый регистр на дату, предшествующую снятию с учёта по НДС, с применением ставки налога, действующей на соответствующую дату.

Отдельно разъяснены переходные положения для налогоплательщиков, применявших специальные налоговые режимы до 2026 года. В связи с прекращением действия прежних СНР (за исключением крестьянских и фермерских хозяйств) до 1 марта 2026 года допускается подача уведомления о переходе на новый СНР на основе упрощённой декларации с датой начала применения с 1 января 2026 года.

В этом случае снятие с учёта по НДС осуществляется с 1 января 2026 года, ликвидационная налоговая отчётность подаётся за четвёртый квартал 2025 года, а остатки товаров определяются по состоянию на 31 декабря 2025 года и облагаются по ставке НДС 12%.

В Комитете государственных доходов рекомендуют налогоплательщикам внимательно учитывать даты начала применения СНР, так как именно они имеют ключевое значение при определении налоговых обязательств по НДС.