В Костанае полным ходом идет реализация одного из крупнейших индустриальных проектов последних лет — строительство автозавода KIA Qazaqstan, мощность которого составит до 70 тысяч автомобилей в год, передает BAQ.KZ.

В рамках проекта компания планирует запустить собственный корпоративный учебный центр, который станет базой для подготовки квалифицированных кадров.

Как подчеркнул Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, компания KIA демонстрирует высокий уровень социальной ответственности и делает акцент на долгосрочные инвестиции в человеческий капитал:

"Мировой автогигант еще до запуска завода в нашей стране начал выстраивать долгосрочное сотрудничество с казахстанскими и корейскими университетами и колледжами. Кроме того, для подготовки квалифицированных кадров компания планирует запустить корпоративный учебный центр. Своим примером KIA показывает, что забота о сотрудниках – это важная часть ее организационной культуры, создающей атмосферу подлинного уважения и искренней солидарности", – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул важность отношения к рабочим профессиям как ключевого элемента устойчивого развития:

"Именно такое отношение к людям рабочих профессий способствует утверждению в нашем обществе ценностей трудолюбия и социальной справедливости", – добавил он.

На предприятии сделан акцент на локализацию производства, что создаёт мультипликативный эффект для экономики страны:

"По расчетам экспертов, каждое рабочее место на автозаводе косвенно создает до пяти-шести дополнительных рабочих мест в логистике, сервисной сфере, инфраструктуре. Это не просто линейное расширение, а большой шаг к формированию полноценного промышленного кластера, где малый и средний бизнес получит реальную возможность для стабильного развития", – подчеркнул Президент.

По его словам, запуск завода KIA Qazaqstan станет толчком для всего сектора:

"Уверен, завод KIA станет новой точкой роста казахстанского автопрома. Работа нового предприятия будет также способствовать динамичному обновлению отечественного автопарка. Это положительно скажется и на безопасности дорожного движения на улицах наших городов и автомагистралях", – заявил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что машиностроение входит в число приоритетных направлений экономики, и в эту сферу уже вложены рекордные средства:

"В прошлом году в этот сектор было привлечено более 290 миллиардов тенге инвестиций, что в два с половиной раза превышает показатели предыдущего года. Позитивная тенденция сохраняется: с начала текущего года в отрасль уже вложено 178 миллиардов тенге. Инвесторы проявляют большой интерес к Казахстану", – сказал он.

По его словам, уже сегодня в автопроме занято более 10 тысяч человек, половина из которых – молодежь, а в Костанае будет создано 1 500 новых рабочих мест.