Кибератака без предупреждения: казахстанские банки проверят на прочность

Сможет ли банк восстановить работу, если его системы окажутся под ударом программы-вымогателя? Теперь финансовым организациям Казахстана придется регулярно доказывать, что они готовы к таким сценариям не только на бумаге. Новый порядок проверки киберустойчивости уже утвержден финансовым регулятором.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка утвердило правила оценки состояния кибербезопасности и реагирования на инциденты информационной безопасности.

Документ предусматривает три вида проверок. Первый — документальный: регулятор оценит внутренние инструкции, планы и процедуры защиты информации. Второй — функциональный: проверят, насколько сотрудники и подразделения готовы действовать при возникновении киберинцидента и умеют взаимодействовать в кризисных ситуациях.

Третий вид — техническое моделирование киберугроз. Здесь уже проверка выходит за пределы документов и инструкций: финансовым организациям предстоит продемонстрировать, насколько эффективно они способны обнаруживать атаки, реагировать на них и восстанавливать работу критически важных систем.

В зависимости от сценария под проверку могут попасть мобильный и интернет-банкинг, платежные системы, клиентские базы данных и другие цифровые ресурсы, от которых зависит работа финансовой организации.

Первые испытания уже состоялись. Агентство провело пилотные киберучения с участием трех банков второго уровня. Участникам предложили смоделированный сценарий: критически важный информационный актив оказался поврежден в результате воздействия программы-шифровальщика. Следующим этапом стало восстановление системы из резервной копии на тестовом стенде.

Все три банка справились с задачей. Проверяемые системы удалось восстановить, их работоспособность была подтверждена, а целевые показатели восстановления достигнуты.

Однако на этом проверка не заканчивается. Новые правила предусматривают проведение таких мероприятий не реже одного раза в год. В 2027 году Агентство планирует охватить ими все банки второго уровня.

При этом оценивать будут не только сам факт восстановления систем. Важны скорость обнаружения инцидента, время возвращения сервисов к работе, слаженность действий подразделений, своевременное информирование руководства и регулятора, а также качество принимаемых решений.

Предусмотрен и контроль за устранением выявленных недостатков. Финансовые организации должны будут представить Агентству отчеты с результатами проверок, описанием проблем, корректирующими мерами и сроками их реализации. Причем недостаточно просто заявить об исправлении ошибок — эффективность принятых решений придется подтвердить повторной проверкой.

Отдельно оговаривается безопасность самих испытаний: техническое моделирование будет проводиться в контролируемой непродуктивной среде, чтобы не нарушать работу действующих информационных систем.

Принципиально важно, что новый механизм нацелен не на наказание за смоделированные инциденты, а на выявление уязвимых мест до того, как ими воспользуются реальные злоумышленники.

По сути, финансовый сектор переходит от проверки наличия защитных инструкций к проверке готовности действовать в условиях настоящего цифрового кризиса. Ведь в кибербезопасности цена ошибки измеряется не только потерянными данными, но и доверием клиентов.