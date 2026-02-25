Мажилисмен Абуталип Мутали направил депутатский запрос первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру, выделяя важность кибербезопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами и SCADA-систем, ключевых элементов цифровой инфраструктуры критически важных объектов, передает BAQ.KZ.

В условиях активного внедрения АСУ ТП и SCADA в топливно-энергетическом комплексе, промышленности и транспорте вопросы киберзащиты становятся критически важными для национальной безопасности. В Казахстане такие системы применяются на ТЭЦ, в водозаборах, насосных станциях и электрических подстанциях, что напрямую влияет на теплоснабжение, электроснабжение и водообеспечение населения.

Однако, по словам Мутали, Министерство энергетики до сих пор не сформировало централизованный механизм защиты технологических сетей. Многие объекты используют устаревшее оборудование, и отсутствует единая классификация уровней критичности сетей. Лишь 30% OT-систем в первом квартале 2025 года не подверглись атакам, что подчеркивает сохраняющуюся уязвимость.

В качестве примера последствий кибератак депутат привел блэкаут в ряде европейских стран в 2025 году, который обошелся экономике Испании, Португалии и Франции в 100-200 миллионов евро в сутки. Он подчеркнул, что кибератаки могут парализовать целые регионы, оставляя людей без отопления, воды и электричества.

Мутали призвал к внедрению системных мер для обеспечения кибербезопасности, включая создание централизованного мониторинга, обязательную сегментацию IT и OT сетей, внедрение систем обнаружения аномалий и обучение персонала.