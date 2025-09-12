Совместная операция киберполиции Казахстана, Кыргызстана и России позволила пресечь деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством с помощью оборудования сим-бокс, передает BAQ.KZ.

8 сентября в Бишкеке задержан подозреваемый. В арендованной квартире у него изъяли сим-бокс на 32 слота, более 70 сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, оборудование для IP-подмены, компьютеры и смартфоны. По данным следствия, за преступную деятельность злоумышленник еженедельно получал около 500 долларов.

С помощью таких устройств мошенники совершали массовые фрод-звонки и рассылки от имени банков, госорганов и маркетплейсов, похищая деньги и персональные данные граждан СНГ.

В МВД отметили, что с начала года департамент по противодействию киберпреступности изъял 77 сим-боксов и около 90 тысяч сим-карт, которые использовались для мошеннических схем.

Напомним, с 16 сентября в Казахстане вступают в силу новые нормы законодательства, предусматривающие ответственность для дропов, ограничения онлайн-кредитования и усиленный контроль оборота SIM-карт.