Кибермесяц стартовал в Акмолинской области

В Кокшетау состоялся региональный форум «Киберайлық: цифрлық қауіпсіздікке қадам», посвященный вопросам киберкультуры, защиты персональных данных и противодействия современным угрозам. Акмолинская область первой среди регионов страны открыла республиканскую серию мероприятий в рамках месяца кибербезопасности.

Акмолинская область последовательно укрепляет свои позиции в сфере цифровой трансформации. В регионе внедряются современные IT-решения, развиваются электронные сервисы, формируется инфраструктура для применения технологий искусственного интеллекта.

Высокую оценку этой работе дал Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в ходе визита в Digital Aqmola. Еще одним подтверждением достигнутых результатов стала победа области в номинации «AI Өңір» на Governance Cup.

Вместе с тем расширение цифровых возможностей требует повышенного внимания к надежности информационных систем и сохранности данных. Сегодня защита информационного пространства – это не только задача профильных специалистов, но и важная составляющая безопасности граждан, организаций и государства.

В этой связи Акмолинская область совместно с Комитетом информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития дала старт региональным мероприятиям республиканского Кибермесяца. Организаторами форума выступили акимат области и Комитет информационной безопасности

Открывая форум, руководитель аппарата акима Акмолинской области Ержан Жумабеков отметил, что развитие современных технологий должно сопровождаться формированием культуры ответственного и безопасного поведения в цифровой среде.

«Сегодня цифровые технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, поэтому защита персональных данных и безопасное поведение в сети становятся общей ответственностью. В Акмолинской области мы уже ведем системную работу в этом направлении: в текущем году обучение по информационной безопасности прошли порядка 150 ответственных специалистов и цифровых офицеров. Наша задача – не только повышать цифровую грамотность жителей и государственных служащих, но и укреплять профессиональные компетенции специалистов, отвечающих за защиту информационных систем. Уверен, что сегодняшний форум позволит обменяться практическим опытом и выработать решения, которые будут применяться в повседневной работе», – отметил Ержан Жумабеков.

Председатель Комитета информационной безопасности Талгат Мустагулов в своем выступлении подчеркнул важность активного участия регионов в формировании единого подхода к обеспечению киберустойчивости и выразил благодарность региону за инициативность и поддержку республиканской кампании.

Участники рассмотрели актуальные вопросы противодействия киберугрозам, правила цифровой гигиены, способы защиты персональной информации и алгоритмы безопасной работы с цифровыми ресурсами. Особое внимание эксперты уделили распространенным схемам мошенничества и типичным ошибкам пользователей, которые могут привести к компрометации данных.

Отдельным блоком программы стал практический воркшоп для профильных специалистов местных исполнительных органов и квазигосударственного сектора. Участники разобрали реальные кейсы киберинцидентов и на конкретных примерах отработали алгоритмы реагирования на возникающие угрозы.