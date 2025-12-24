Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана предупредил граждан о новой волне интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.

По данным центра, злоумышленники рассылают письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. Под предлогом "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков" мошенники вынуждают людей самостоятельно перезванивать по указанным номерам.

В результате ничего не подозревающие граждане создают условия для применения мошенниками методов социальной инженерии, что позволяет преступникам получать доступ к персональным и финансовым данным.

Казахстанцев призвали проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным сообщениям и звонкам, перезванивать только по официальным номерам организаций, использовать двухфакторную аутентификацию и не передавать третьим лицам данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и другую конфиденциальную информацию.

Правоохранительные органы напоминают, что соблюдение правил кибербезопасности остаётся ключевым способом защиты от интернет-мошенничества.