Кибермошенники из Павлодара выманили миллионы у гражданина Болгарии
Иностранец перевёл аферистам 102 млн.
Сотрудниками подразделения CyberPol Акмолинской области задержаны участники преступной группы, подозреваемые в хищении более 102 млн тенге у гражданина Болгарии, передает BAQ.KZ.
Иностранный гражданин стал жертвой интернет-мошенничества в мае-июне текущего года.
Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, убедили его перевести крупную сумму на счета третьих лиц. После поступившего заявления полицейскими было возбуждено уголовное дело, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий с применением цифровых технологий.
В результате установлены двое организаторов - жители Павлодарской области. Кроме того, выявлены еще четверо предполагаемых участников преступной схемы. Их роль в совершении преступления устанавливается.
Задержания были произведены в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт" на территории города Павлодара.
По предварительным данным, фигуранты могут быть причастны еще к двум аналогичным эпизодам в городе Кокшетау и Коргалжынском районе.
Проводится работа по установлению других возможных потерпевших. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны и часть денежных средств. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
