В Казахстане за последние годы наблюдается стремительный рост киберпреступлений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По данным Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры, за десять месяцев 2025 года в сфере информатизации и связи было зарегистрировано 201 уголовное правонарушение — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основными регионами, где фиксируются преступления, остаются мегаполисы: Алматы и Астана, на которые пришлось треть всех случаев, а также Акмолинская и Северо-Казахстанская области и Шымкент.

Громкий международный резонанс получила история с тремя китайскими хакерами, арестованными в Сингапуре. В их ноутбуках были обнаружены закрытые документы из Казахстана, в том числе конфиденциальное письмо Министерства иностранных дел РК. Кроме того, устройства содержали вредоносные программы и инструменты удалённого доступа. В ноябре 2025 года преступникам вынесли реальные тюремные сроки — более двух лет лишения свободы.

В ответ на рост цифровых угроз Казахстан активизирует работу в области кибербезопасности. В конце октября страна подписала международную Конвенцию ООН против киберпреступности, что позволит оперативно сотрудничать с зарубежными коллегами при расследовании трансграничных инцидентов. Одновременно усиливается работа национальных подразделений киберполиции, и наращивается инструментарий для противодействия интернет-мошенникам, хакерам и распространителям вредоносных программ.

Анализ статистики показывает, что большинство киберпреступников — мужчины в возрасте от 21 до 39 лет с высшим или средним специальным образованием. Примечательно, что 62,2% совершивших преступления в этом году были безработными, а среди правонарушителей встречались и госслужащие. Подростки и студенты составляют крайне малую долю: за последние годы зарегистрирован лишь один такой случай. Женщины среди киберпреступников встречаются редко — всего 6,1%.

Самыми распространёнными преступлениями остаются неправомерное уничтожение или модификация информации, а также изменение кода абонентских устройств сотовой связи. Нарушения, связанные с вредоносными программами и неправомерным доступом к данным, также фиксируются регулярно. Урон от таких действий в 2025 году составил 16,4 млрд тенге, что почти в 30 раз превышает показатели прошлого года. Основная часть ущерба пришлась на государственные органы, а юридические и физические лица понесли относительно меньшие потери.